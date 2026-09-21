Nguyễn Văn Khánh Phong vượt Carlos Yulo ở vòng loại vòng treo ASIAD 20

Đội tuyển thể dục dụng cụ thi đấu thành công ở vòng loại

Ở bài thi sở trường vòng treo, Nguyễn Văn Khánh Phong thể hiện khá tốt để nhận 13,833 điểm, tạm dẫn đầu nhóm thi đấu. Một đại diện khác của Việt Nam là Trần Đình Vương đạt 11,866 điểm.

Đáng chú ý, thành tích của Khánh Phong cao hơn Carlos Yulo, người đạt 13,500 điểm ở vòng treo. Tuy nhiên, đây không phải nội dung mạnh nhất của ngôi sao Philippines. Tại ASIAD 20, Yulo được đặc biệt kỳ vọng ở hai nội dung sở trường là thể dục tự do và nhảy chống. Trong buổi thi sáng 21.9, anh đạt 14,600 điểm ở thể dục tự do.

Carlos Yulo là một trong những tên tuổi lớn nhất của thể dục dụng cụ châu Á hiện nay. Tại Olympic Paris 2024, anh làm nên lịch sử cho thể thao Philippines với hai HCV ở thể dục tự do và nhảy chống. Giữa Khánh Phong và Yulo cũng từng có những cuộc cạnh tranh đáng chú ý. Tại SEA Games 32 năm 2023, Khánh Phong từng vượt qua nhà vô địch thế giới người Philippines để giành HCV vòng treo. Cũng trong năm 2023, VĐV Việt Nam giành HCB vòng treo tại ASIAD 19 ở Hàng Châu với 14,600 điểm.

Không chỉ Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng có khởi đầu tích cực. Ở nội dung ngựa vòng sở trường, Xuân Thiện đạt 14,300 điểm, tạm đứng thứ hai nhóm thi đấu. Kết quả của hai VĐV mang đến tín hiệu khả quan cho thể dục dụng cụ Việt Nam trong ngày thi đấu vòng loại.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dự khán và động viên đội tuyển thể dục

Dù vậy, đây mới là kết quả của nhóm thi đấu đầu tiên. Các VĐV mạnh thuộc những nhóm tiếp theo vẫn chưa hoàn tất phần thi nên thứ hạng chung cuộc và danh sách giành quyền vào chung kết chỉ được xác định sau khi vòng loại kết thúc. Theo lịch thi đấu, vòng loại các nội dung của nam diễn ra trong ngày 21.9, trong khi các nội dung chung kết cá nhân được tổ chức vào ngày 24 và 25.9.

Ngay sau khi Nguyễn Văn Khánh Phong hoàn thành bài thi, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh đã trực tiếp gặp gỡ, động viên và khích lệ tinh thần các VĐV.

Sự có mặt và động viên kịp thời của Trưởng đoàn ngay tại địa điểm thi đấu không chỉ tiếp thêm tinh thần cho Khánh Phong sau bài thi mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành sát sao của lãnh đạo Đoàn với các đội tuyển trong những ngày tranh tài căng thẳng tại ASIAD 20. Đó cũng là nguồn khích lệ để các VĐV giữ sự tập trung, tự tin và nỗ lực cao nhất trong những phần thi tiếp theo.

Với kết quả bước đầu tích cực của Nguyễn Văn Khánh Phong và Đặng Ngọc Xuân Thiện, thể dục dụng cụ Việt Nam đang chờ đợi những tấm vé vào chung kết. Đặc biệt với Khánh Phong – đương kim HCB ASIAD ở vòng treo – mục tiêu phía trước không chỉ là vượt qua vòng loại mà còn là tiếp tục cạnh tranh huy chương ở nội dung sở trường.