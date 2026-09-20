U23 Thái Lan thắng 5-1 sau màn ngược dòng

U23 Thái Lan ghi 5 bàn vào lưới Hong Kong sau khi bị dẫn trước từ phút 14.

U23 Thái Lan bước vào trận đấu tại Toyota Stadium, Aichi với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nhưng giống trận ra quân gặp Kyrgyzstan, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lại nhập cuộc không tốt.

Hong Kong mở tỷ số ở phút 14. Sau bàn thua, Thái Lan đẩy cao đội hình nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ trong phần lớn hiệp một.

HLV Thawatchai bắt đầu điều chỉnh từ phút 35 khi tung Krittapak Seangsawat và Paripan Wongsa vào sân. Paripan trước đó cũng vào sân từ ghế dự bị và ghi cú đúp, giúp Thái Lan ngược dòng thắng Kyrgyzstan 3-2 ở trận mở màn.

Phút 39, Thanakrit Chotmuangpak gỡ hòa 1-1 bằng cú sút xa từ khoảng 30 m. Bàn thắng này giúp Thái Lan giải tỏa đáng kể áp lực trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về phía đại diện Đông Nam Á. Phút 52, Worawut Noisri đi bóng qua nhiều cầu thủ rồi chuyền để Paripan dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ bốn phút sau, Thái Lan có bàn thứ ba. Từ đường căng ngang bên cánh phải, Tsang Yi Hang trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng về lưới nhà.

Khi Hong Kong buộc phải đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ xuất hiện nhiều hơn. Jehhanafee Mamah ghi bàn thứ tư ở phút 76, trước khi Worawut Noisri ấn định chiến thắng 5-1 ở cuối trận.

Kết quả này giúp U23 Thái Lan có 6 điểm sau hai lượt trận. Họ đã ghi 8 bàn, nhưng cũng để thủng lưới ở cả hai trận.

Đáng chú ý, đây là trận thứ hai liên tiếp Thái Lan phải lội ngược dòng. Ở trận mở màn ngày 16/9, họ từng bị Kyrgyzstan dẫn 0-2 trước khi Jehhanafee rút ngắn tỷ số và Paripan ghi hai bàn trong hiệp hai để hoàn tất chiến thắng 3-2.

Hai trận đầu cho thấy U23 Thái Lan có sức tấn công tốt và những điều chỉnh từ băng ghế huấn luyện mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, việc liên tục để đối thủ ghi bàn trước vẫn là vấn đề cần được cải thiện.

Ở lượt cuối ngày 23/9, U23 Thái Lan gặp chủ nhà Nhật Bản tại Toyota Stadium. Đây sẽ là thử thách khó nhất của họ ở bảng A và cũng là trận đấu có thể quyết định thứ hạng chung cuộc.