Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Việt Nam xếp thứ 18, chờ HCV đầu tiên

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 21/9/2026, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 2 huy chương đồng, tạm xếp thứ 18. Trung Quốc dẫn đầu với 11 HCV, trong khi chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đứng phía sau.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất hôm nay 21/9

Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Trung Quốc sớm tạo khoảng cách khi giành 11 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ, tổng cộng 20 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, còn Hàn Quốc xếp thứ ba với 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ theo số liệu cập nhật sáng 21/9.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 2 HCĐ, chưa giành HCV hay HCB và tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp. Hai tấm huy chương đầu tiên đến từ teqball và karate.

Bảng được tổng hợp theo kết quả sau ngày thi đấu 20/9 và cập nhật sáng 21/9; thứ hạng có thể tiếp tục thay đổi khi các nội dung trong ngày hoàn tất.

2 HCĐ – Việt Nam tạm xếp thứ 18

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026 với 2 tấm huy chương đồng, qua đó tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hai tấm HCĐ được mang về bởi Nguyễn Hoàng Minh Tân – Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ teqball và Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ môn karate.

HCĐ lịch sử của teqball Việt Nam

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi đánh bại cặp VĐV Ấn Độ Dsouza Quimcy Joaquim – Beg Mohamed Anas Imran 2-0, với các tỷ số 12-9 và 12-6 trong trận tranh HCĐ đôi nam nữ teqball.

Thành tích này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là huy chương ASIAD đầu tiên của teqball Việt Nam, trong kỳ đại hội mà môn này lần đầu xuất hiện trong chương trình thi đấu chính thức.

Bùi Ngọc Nhi mang về HCĐ thứ hai

Tấm huy chương tiếp theo của Việt Nam đến từ Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate.

Sau thất bại trước Ono Maho của chủ nhà Nhật Bản ở trận đầu, Ngọc Nhi bước vào nhánh tranh HCĐ. Võ sĩ Việt Nam sau đó thắng Choi Haeun của Hàn Quốc 5-0, rồi vượt qua Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1, qua đó giành tấm HCĐ thứ hai cho đoàn Việt Nam.

Bắn súng chưa có huy chương trong ngày đầu

Ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, Việt Nam có ba xạ thủ Dương Hà My, Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền tham dự.

Dương Hà My đứng thứ 13, Phí Thanh Thảo xếp thứ 14 còn Lê Thị Mộng Tuyền đứng thứ 27. Tổng thành tích của ba VĐV giúp Việt Nam xếp thứ 5 ở nội dung đồng đội nhưng chưa đủ để có huy chương.

Bơi Việt Nam có hai VĐV vào chung kết

Trên đường đua xanh, Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền góp mặt ở chung kết 200m bướm nữ và kết thúc nội dung ở vị trí thứ 8.

Nguyễn Thúy Hiền cũng vượt qua vòng loại 50m ếch nữ, sau đó về thứ 8 ở chung kết với thành tích 31 giây 96. Trần Hưng Nguyên xếp thứ 11 vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam.

Việt Nam tiếp tục săn huy chương ngày 21/9

Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào chương trình thi đấu ở nhiều môn như bơi, bắn súng, karate, wushu, boxing, thể dục dụng cụ, bóng đá và bóng chuyền.

Ở wushu, Nguyễn Thị Hiền thi chung kết trường quyền nữ, còn Nguyễn Trọng Lâm tranh tài ở thái cực quyền nam và thái cực kiếm nam. Bơi Việt Nam có Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên cùng đội tiếp sức 4x200m tự do nam thi đấu. Karate tiếp tục có Khuất Hải Nam và Nguyễn Thị Diệu Ly bước vào các nội dung kumite.

Đây là những nội dung đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ hai, khi Việt Nam vẫn đang hướng tới tấm HCV đầu tiên tại ASIAD 2026.

Trung Quốc dẫn đầu, Thái Lan nổi bật ở Đông Nam Á

Ở nhóm đầu, Trung Quốc nhanh chóng chiếm vị trí số một sau ngày trao huy chương đầu tiên. Nhật Bản bám phía sau, còn Hàn Quốc đứng thứ ba.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang có thành tích tốt nhất với 3 HCV, trong đó teqball đóng góp đáng kể khi môn thể thao này lần đầu xuất hiện ở ASIAD. Myanmar cũng đã có HCV, còn Việt Nam bước sang ngày 21/9 với 2 HCĐ.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản từ 19/9 đến 4/10, với một số môn bắt đầu thi đấu sớm. Đại hội có 43 môn, 71 phân môn và 469 bộ huy chương.