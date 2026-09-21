Phá kỷ lục SEA Games, Phạm Thanh Bảo vẫn không thể vượt qua vòng loại ASIAD 2026

Thi đấu ở lượt bơi thứ hai, Thanh Bảo cán đích thứ ba với thời gian 1 phút 00 giây 85, sau các VĐV của Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc). Thành tích này giúp kình ngư 25 tuổi xếp thứ 11 chung cuộc sau 4 lượt vòng loại.

Bảng xếp hạng lượt bơi thứ hai vòng loại nội dung 100m ếch nam

Theo thể thức, chỉ 10 VĐV có thành tích tốt nhất được góp mặt ở chung kết. Thanh Bảo chỉ kém người đứng thứ 10 là Cho Sung Jae (Hàn Quốc) đúng 0,06 giây. Khoảng cách cực nhỏ này khiến anh phải dừng bước, dù đã có một trong những màn thể hiện tốt nhất trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, thông số 1 phút 00 giây 85 không chỉ là thành tích cá nhân tốt nhất của Thanh Bảo mà còn giúp anh phá kỷ lục SEA Games do chính mình thiết lập. Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, Thanh Bảo từng hoàn thành nội dung 100m ếch với thời gian 1 phút 00 giây 97, qua đó lập kỷ lục Đại hội.

Sự tiến bộ của Thanh Bảo càng đáng ghi nhận khi anh đang là một trong những gương mặt hàng đầu của bơi Việt Nam ở nội dung ếch.

“Hoàng tử ếch” từng giành HCV 100m ếch tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Ở SEA Games 33 năm 2025, anh bảo vệ thành công vị trí số một với thành tích 1 phút 01 giây 43.

Thanh Bảo đạt thông số cá nhân tốt nhất tại nội dung sở trường 100m ếch. Ảnh: Tam Ninh

Tại ASIAD, yêu cầu chuyên môn cao hơn rất nhiều và cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt đến từng phần trăm giây.

Thanh Bảo đã cải thiện đáng kể thành tích nhưng vẫn thiếu một chút để chen chân vào nhóm 10 VĐV mạnh nhất. Kết quả này cho thấy khoảng cách giữa việc phá kỷ lục khu vực và cạnh tranh huy chương châu lục vẫn còn rất khắt khe.

Dẫu vậy, thông số 1 phút 00 giây 85 là tín hiệu tích cực, tiếp thêm động lực để Thanh Bảo hướng đến những nội dung tiếp theo.

Kình ngư sinh năm 2001 dự kiến tranh tài ở 200m ếch nam ngày 24.9 và 50m ếch nam ngày 25.9, với mục tiêu cải thiện thành tích và tìm kiếm cơ hội tiến sâu hơn tại ASIAD 2026.