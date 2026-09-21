Fulham đánh rơi chiến thắng, Manchester United thoát thua phút cuối

Sau hai thất bại liên tiếp trước Brighton tại Carabao Cup và Manchester City ở trận derby, Manchester United bước vào chuyến làm khách trên sân Fulham tối 20/9 (giờ Việt Nam) với áp lực ngày càng lớn. HLV Michael Carrick thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm.

Hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian hiệp một. Manchester United có thời điểm đẩy cao đội hình nhưng những pha phối hợp ở khu vực 1/3 cuối sân chưa đủ sắc bén để tạo ra khác biệt. Fulham cũng không duy trì được sức ép liên tục, khiến trận đấu bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng.

Thế trận thay đổi sau giờ nghỉ khi đội chủ nhà bắt đầu khai thác tốt hơn những khoảng trống trong hàng phòng ngự Manchester United. Phút 63, Cunha để mất bóng ở khu vực giữa sân, mở ra cơ hội để Fulham tổ chức tấn công. Calvin Bassey tung cú dứt điểm mạnh, thủ môn Senne Lammens kịp thời cản phá nhưng Martinez đưa chân can thiệp. Bóng đổi hướng sau pha chạm của trung vệ người Argentina rồi đi thẳng vào lưới nhà.

Bàn thua khiến Manchester United phải đẩy cao tốc độ trong những phút còn lại. Cựu cầu thủ Gary Neville cho rằng đội khách đã có khoảng thời gian thi đấu rất tệ trước khi thủng lưới, đồng thời mô tả tình huống dẫn đến bàn phản lưới của Martinez là một pha bóng hỗn loạn.

Martinez vô tình chạm chân đưa bóng phản lưới nhà

Trong thế bị dẫn trước, Manchester United bắt đầu tạo ra nhiều sức ép hơn. Bruno Fernandes có cơ hội đưa đội khách trở lại trận đấu sau đường chuyền của Cunha, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Không lâu sau, Cunha tiếp tục khiến hàng thủ Fulham chao đảo với cú sút đổi hướng chạm xà ngang.

Thủ môn Bernd Leno liên tục phải làm việc trong những phút cuối để duy trì lợi thế cho Fulham. Tuy nhiên, sức ép của Manchester United cuối cùng cũng mang lại kết quả. Đến phút 89, Cunha nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút. Bóng chạm một cầu thủ Fulham, đổi hướng khiến Leno không thể kịp phản ứng và đi vào lưới. "Quỷ đỏ" qua đó tránh được thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.

Matheus Cunha ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Manchester United

Với Cunha, đây cũng là khoảnh khắc đáng chú ý sau khi cầu thủ này để mất bóng trong tình huống dẫn đến bàn phản lưới của Martinez. Phát biểu sau trận, Cunha thừa nhận Fulham đã thể hiện tốt hơn trong phần lớn thời gian.

Tiền đạo người Brazil cho rằng Manchester United cần cải thiện cách nhập cuộc thay vì chỉ chơi tốt hơn sau khi bị dẫn bàn. "Họ đã nỗ lực nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Sau khi thủng lưới, chúng tôi chơi tốt hơn, nhưng cần làm vậy ngay từ đầu", Cunha chia sẻ.

HLV Michael Carrick nhìn nhận Manchester United đã tạo đủ cơ hội để giành chiến thắng và hài lòng với cách các cầu thủ phản ứng sau khi bị Fulham vượt lên. Thế nhưng, kết quả hòa vẫn khiến đội bóng thành Manchester tiếp tục gặp nhiều sức ép ở giai đoạn đầu mùa giải.

Manchester United còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết sau trận hòa trước Fullham

Bên kia chiến tuyến, HLV Alvaro Arbeloa có lý do để tiếc nuối khi Fulham đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối. Đội chủ sân Craven Cottage đã duy trì lợi thế trong gần 20 phút trước khi Cunha lập công. Arbeloa cũng cho rằng một số quyết định của trọng tài chưa có lợi cho Fulham, dù ông sau đó chủ động giảm mức độ chỉ trích.

Trận hòa 1-1 giúp Fulham tránh vị trí cuối bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Còn với Manchester United, đội chủ sân Old Trafford mới giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu Premier League. Đây là khởi đầu có cùng số điểm với mùa giải 2014/15, khi đội bóng cũng chỉ có 5 điểm sau 5 trận.

Một điểm tại Craven Cottage chưa thể giải quyết những vấn đề đang tồn tại ở Man Utd, đặc biệt là khả năng phòng ngự và sự ổn định trong lối chơi. Kết thúc 5 vòng đấu, "Quỷ đỏ" vẫn đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng và kém Manchester City 10 điểm. Quãng nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là khoảng thời gian để Carrick cùng các học trò nhìn lại màn trình diễn, trước khi trở lại với lịch thi đấu Premier League.