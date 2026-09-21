Hot girl bóng chuyền Việt Nam cao 1,86 m gây sốt ở ASIAD

Tại ASIAD 20 ở Nhật Bản, Phạm Quỳnh Hương được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao nhiều cơ hội thi đấu. Trong trận ra quân gặp Qatar ngày 16/9, Quỳnh Hương đóng góp 15 điểm, giúp đội tuyển Việt Nam thắng 3-0. Đến cuộc đối đầu Hong Kong (Trung Quốc), cô tiếp tục ghi 14 điểm. Ở trận cuối vòng bảng gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-3, nhưng Quỳnh Hương vẫn để lại dấu ấn với 17 điểm.

Khép lại vòng bảng, nữ vận động viên có tổng cộng 46 điểm, đứng đầu danh sách ghi điểm môn bóng chuyền nữ, tạm thời xếp trên cả những vận động viên giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc như Kang Sohwi, Chatchu-On, Zhuang Yushan.

Kết quả này cho thấy đóng góp đáng chú ý của Quỳnh Hương trong lần đầu bước ra đấu trường Á vận hội.

Phạm Quỳnh Hương sinh ngày 14/2/2008, quê Quảng Ninh. Theo hồ sơ CLB Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin, cô cao 1,86 m, nặng 72 kg, có tầm bật đà 3 m và bật chắn 2,95 m. Quỳnh Hương gia nhập đội năm 2020, hiện thi đấu ở vị trí chủ công của đội một, mang áo số 14 ở cấp CLB.

Khi mới 12 tuổi, Quỳnh Hương đã cao khoảng 1,81 m. Nhận thấy lợi thế thể hình và niềm yêu thích bóng chuyền của con, bố cô tìm hiểu môi trường đào tạo, sau đó đưa con từ Quảng Ninh lên Hà Nội ứng tuyển vào Binh chủng Thông tin. Sau ba năm tập luyện, Quỳnh Hương có danh hiệu cá nhân về tấn công ở sân chơi trẻ năm 2023. Đến giải trẻ toàn quốc tháng 6/2024, cô tiếp tục giành danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất.

Ở tuổi 18, Quỳnh Hương đảm nhiệm vai trò quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong một sân chơi có tính cạnh tranh rất cao. Sự hiện diện của Quỳnh Hương cũng cho thấy một thế hệ trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam đang từng bước trưởng thành, sẵn sàng tiếp nối các đàn chị như Trần Thị Thanh Thúy.

Trước ASIAD, chủ công trẻ thi đấu chính cả ba trận vòng bảng giải vô địch châu Á 2026. Không chỉ tham gia tấn công, cô còn đảm nhận khối lượng công việc lớn ở khâu đỡ phát bóng. Quỳnh Hương nhận tới 80 lượt bóng từ đối phương tại thời điểm thống kê, cho thấy áp lực mà một cầu thủ trẻ phải xử lý khi thi đấu ở cấp đội tuyển.

Phạm Quỳnh Hương sở hữu chiều cao và nhan sắc nổi bật. Nhiều người ví cô như "viên ngọc thô" của bóng chuyền nữ Việt Nam, cần được mài giũa đúng cách để tỏa sáng, trở thành trụ cột của tuyển quốc gia.

Phạm Quỳnh Hương đã chứng minh sự trưởng thành và tiến bộ qua từng giải đấu.

Quỳnh Hương vừa hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào tháng 6.

Nhan sắc đời thường của Phạm Quỳnh Hương.