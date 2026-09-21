Siêu phẩm giúp Messi tiến sát kỷ lục đá phạt lịch sử

Bàn thắng từ chấm đá phạt của Messi vào lưới San Diego.

Messi tiếp tục viết thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp bằng sở trường đá phạt. Trong trận Inter Miami hòa San Diego 2-2 ở vòng 26 MLS sáng 21/9, siêu sao người Argentina thực hiện cú đá phạt trực tiếp hoàn hảo, đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành.

Bàn thắng đến ở phút 24, Messi đứng trước quả đá phạt bên cánh phải, tung cú sút với quỹ đạo khó chịu. Không cầu thủ nào chạm bóng trước khi nó nằm gọn trong lưới San Diego.

Đó là bàn thắng thứ 20 của Messi trong mùa giải, đồng thời là bàn thứ 101 cho Inter Miami. Quan trọng hơn, pha lập công giúp anh cán mốc 75 bàn từ đá phạt trực tiếp trong sự nghiệp.

Theo số liệu thống kê chính thức được công bố, Messi đã vượt Jair, người có 74 bàn, để vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn từ đá phạt trực tiếp nhất lịch sử.

Messi vượt lên vị trí thứ hai trong danh sách ghi bàn từ đá phạt trực tiếp.

Người đang đứng trên Messi là Marcelinho Carioca với 78 bàn, khoảng cách chỉ còn 3 pha lập công. Nếu tiếp tục duy trì khả năng đá phạt như hiện tại, Messi hoàn toàn có cơ hội san bằng rồi vượt qua cột mốc của huyền thoại Brazil.

Đây cũng là cuộc đua đáng chú ý bởi Messi vẫn đang thi đấu và thường xuyên được trao quyền thực hiện những quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Trong danh sách này còn có hàng loạt chuyên gia đá phạt nổi tiếng. Roberto Dinamite có 73 bàn, Juninho Pernambucano 72 bàn, Marcos Assuncao 68 bàn và Sinisa Mihajlovic 67 bàn.

Theo thống kê được nguồn sử dụng, bàn thắng này cũng nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp của Messi lên 930 bàn. Ở tuổi 39, khả năng tạo khác biệt từ những quả đá phạt vẫn là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của anh.

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