Quỹ lương điên rồ của Premier League

Quỹ lương Premier League vượt xa sức tưởng tượng.

Theo Spotrac, Arsenal hiện sở hữu quỹ lương cao nhất Premier League dù không có cầu thủ nào nằm trong nhóm 3 người hưởng lương cao nhất giải đấu. Nhà vô địch nước Anh chi khoảng 174,62 triệu bảng mỗi năm cho tiền lương cầu thủ.

Man City đứng ngay phía sau với 165,1 triệu bảng, kém Arsenal khoảng 9,52 triệu bảng. Đội bóng của HLV Enzo Maresca sở hữu cầu thủ hưởng lương cao nhất giải là Erling Haaland. Chân sút người Na Uy bỏ túi khoảng 375.000 bảng/tuần.

Liverpool đứng thứ ba với quỹ lương 165,1 triệu bảng, trong đó Virgil van Dijk là một trong những ngôi sao nhận đãi ngộ cao nhất Premier League. MU xếp thứ tư với 157,9 triệu bảng mỗi năm.

Sáu CLB lớn gồm Arsenal, Man City, Liverpool, MU, Tottenham và Chelsea chi tới 896,92 triệu bảng, chiếm khoảng 54,9% tổng quỹ lương toàn giải. Trung bình mỗi đội phải trả khoảng 149,5 triệu bảng/năm cho cầu thủ. Con số ấy cao gấp gần 2,85 lần mức trung bình 52,5 triệu bảng của 14 CLB còn lại.

Khoảng cách tài chính càng thể hiện rõ ở nhóm cuối bảng. Ipswich, Hull và Coventry chỉ có tổng quỹ lương khoảng 48,15 triệu bảng, tương đương chưa đến 3% tổng số tiền Premier League dành cho lương cầu thủ.

Nếu đặt con số 1,63 tỷ bảng vào những thước đo đời sống, mức chi càng trở nên đáng kinh ngạc. Giá nhà trung bình tại Anh vào tháng 7/2026 là khoảng 273.000 bảng, đồng nghĩa tổng quỹ lương Premier League tương đương giá của gần 5.978 căn nhà.

Trong khi đó, mức lương một y tá thuộc hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia dao động khoảng 37.000-42.000 bảng/năm. Với 1,63 tỷ bảng, số tiền này về lý thuyết đủ trả lương cho khoảng 38.857-44.108 y tá. Thậm chí, chi phí xây một trường học mới tại Anh được ước tính khoảng 45 triệu bảng. Tổng quỹ lương của Premier League vì thế tương đương kinh phí xây khoảng 36 trường học.

Những con số trên cho thấy quy mô tài chính khổng lồ của bóng đá Anh, đồng thời phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa nhóm CLB giàu nhất và phần còn lại của Premier League.

Tổng quỹ lương Premier League mùa này.