Trụ cột của đội tuyển Việt Nam lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

Sáng 21-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo, trung vệ Nguyễn Thành Chung lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Việc trung vệ Nguyễn Thành Chung lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 là một tổn thất của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Nguyễn Thành Chung là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua và vừa cùng các đồng đội hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, trung vệ của Hà Nội FC không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Để tăng cường lực lượng cho đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập tiền vệ Ngô Đăng Khoa. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2006 từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng phải lỡ hẹn vì chấn thương.

Sự điều chỉnh nhân sự diễn ra trong thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu với quỹ thời gian ngắn. Việc triệu tập Ngô Đăng Khoa giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia, đồng thời mang đến cho Đăng Khoa cơ hội được thể hiện mình.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22-9 và di chuyển sang Indonesia vào sáng 23-9. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Philippines vào ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.