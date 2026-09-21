Thành Chung vắng mặt, ĐT Việt Nam bổ sung Ngô Đăng Khoa dự FIFA ASEAN Cup 2026

Không kịp hồi phục chấn thương, trung vệ Thành Chung lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026

Nguyễn Thành Chung là gương mặt quen thuộc và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam thời gian qua. Trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026.

Tuy nhiên, chấn thương cũ của Thành Chung chưa hồi phục hoàn toàn, khiến anh không thể cùng các đồng đội tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Việc thiếu vắng trung vệ giàu kinh nghiệm này buộc Ban huấn luyện phải có những tính toán về nhân sự khi giải đấu đã cận kề.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho tiền vệ Ngô Đăng Khoa. Cầu thủ sinh năm 2006 không phải gương mặt xa lạ với nhà cầm quân người Hàn Quốc khi từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026.

Ở lần hội quân trước, Đăng Khoa không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển vì chấn thương. Việc được gọi trở lại lần này mở ra cơ hội để tiền vệ trẻ tiếp tục tập luyện trong môi trường ĐT quốc gia và cạnh tranh cho lần đầu tiên ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam.

Việc bổ sung Đăng Khoa diễn ra trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang Sik không có nhiều thời gian chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Bên cạnh việc bảo đảm chiều sâu đội hình, sự xuất hiện của cầu thủ sinh năm 2006 cũng mang đến thêm phương án nhân sự cho tuyến giữa trước chuỗi trận liên tiếp tại Indonesia.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày 22.9 và lên đường sang Indonesia vào sáng 23.9. Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn đòi hỏi các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện trước khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ ra quân gặp Philippines ngày 26.9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung.

Sau trận mở màn, ĐT Việt Nam tiếp tục đối đầu Thái Lan ngày 29.9 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Pakistan ngày 2.10. Trong bối cảnh lực lượng có sự thay đổi sát ngày lên đường, việc sớm ổn định đội hình và duy trì thể trạng của các cầu thủ sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ĐT Việt Nam trước khi bước vào giải đấu.