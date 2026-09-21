Thống kê trận đấu New Caledonia 0-2 Solomon Islands: Solomon Islands giành chiến thắng chung cuộc

Vòng 5 Ngoại hạng Anh vừa khép lại với việc Arsenal và Chelsea cùng nhận thất bại, trong khi Manchester United chỉ giành được 1 điểm trước Fulham. Những kết quả này tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý ngay ở giai đoạn đầu của giải đấu cấp CLB hàng đầu thế giới.