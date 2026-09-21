Manchester United gặp thêm vấn đề về lực lượng sau trận Fulham

Trong chuyến làm khách của Manchester United với Fulham, Marcus Rashford đá chính và tiếp tục được trao vai trò quan trọng trên hàng công. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh có dấu hiệu gặp vấn đề trong hiệp một sau một pha di chuyển bên hành lang trái. Sang hiệp hai, cầu thủ này phải chịu một tình huống vào bóng quyết liệt từ Timothy Castagne, khiến hậu vệ Fulham nhận thẻ vàng.

Carrick sau đó quyết định rút Rashford khỏi sân. Chia sẻ với beIN Sports sau trận, HLV Manchester United cho biết: "Chúng tôi phải thay cậu ấy ra vì cậu ấy gặp chút vấn đề". Khi được hỏi liệu Rashford có ổn hay không, Carrick trả lời: "Tôi không chắc".

Marcus Rashford được Carrick rút khỏi sân trong hiệp hai

Tình trạng của Rashford đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi cầu thủ này vừa có tên trong danh sách đội tuyển Anh chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế sắp tới tại UEFA Nations League. Tiền đạo 28 tuổi là một trong những lựa chọn quan trọng của đội tuyển dưới thời ban huấn luyện hiện tại.

Dù vậy, Carrick vẫn dành những lời tích cực cho màn trình diễn của Rashford trước Fulham. Theo chiến lược gia 45 tuổi, tiền đạo người Anh đã tạo ra nhiều cơ hội và hoàn toàn có thể ghi hơn một bàn nếu tận dụng tốt các tình huống trước khung thành.

"Marcus là một mối đe dọa. Cậu ấy lẽ ra đã có thể ghi được vài bàn thắng cho chúng tôi hôm nay. Cậu ấy luôn tự tạo ra những cơ hội tốt, chỉ là bóng chưa thực sự vào lưới. Rồi sẽ đến thôi", Carrick nhận xét. Nhà cầm quân này cũng khẳng định Manchester United hiểu rõ khả năng của Rashford và sẽ tiếp tục tìm cách phát huy những điểm mạnh của cầu thủ này.

Marcus Rashford gặp vấn đề thể trạng trong trận hòa Fulham

Bên cạnh Rashford, đội bóng thành Manchester còn phải theo dõi tình trạng của Kobbie Mainoo. Tiền vệ trẻ được thay ra trong những phút cuối trận gặp Fulham và cũng có tên trong danh sách đội tuyển Anh cho đợt tập trung sắp tới.

Carrick đồng thời cập nhật tình hình lực lượng của Manchester United sau trận đấu. Benjamin Sesko không thể góp mặt trong chuyến hành quân đến London do gặp vấn đề ở ống chân, chấn thương từng khiến tiền đạo này gặp khó khăn ở mùa giải trước. Ngoài ra, Amad Diallo được kỳ vọng có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội sau kỳ nghỉ quốc tế. Matthijs de Ligt cũng đang trong quá trình lấy lại thể lực để sẵn sàng thi đấu.

"Thật tốt khi có Carlos (Baleba) trên băng ghế dự bị hôm nay. Hy vọng khi chúng tôi trở lại, Amad sẽ tập luyện cùng toàn đội. Đó là một tín hiệu tích cực. Matta cũng đang nỗ lực để lấy lại thể lực", Carrick chia sẻ trên MUTV.

Trận hòa Fulham 1-1 giúp "Quỷ đỏ" tránh thêm một thất bại, nhưng đội bóng vẫn phải đối mặt với những vấn đề về lực lượng. Chấn thương của Rashford, Mainoo cùng quá trình hồi phục của Amad và De Ligt sẽ là những điều Carrick cần theo dõi trong quãng nghỉ quốc tế trước khi Premier League trở lại.