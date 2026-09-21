Tuyển nữ nỗ lực lách qua 'khe cửa hẹp'

Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 20, 12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Các cô gái Việt Nam sẽ quyết thắng Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: VFF

Vì vậy, sau khi Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa (cùng 6 điểm) đã chắc chắn chiếm hai vị trí đầu bảng E, Việt Nam chỉ còn mục tiêu cạnh tranh suất dành cho các đội đứng thứ ba.

Sau hai lượt trận, Việt Nam chưa có điểm, hiệu số -9 và tạm đứng thứ ba bảng E. Thái Lan cũng có 0 điểm và hiệu số -9 nhưng xếp sau do chưa ghi được bàn nào, trong khi Việt Nam đã có 1 bàn. Điều đó khiến cuộc đối đầu giữa hai đội vào chiều nay có tính chất “sống còn”.

Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ có 3 điểm và chắc chắn vượt qua Thái Lan để đứng thứ ba bảng E. Khi đó, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có cơ sở rõ ràng để cạnh tranh một trong hai suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, 3 điểm chưa đồng nghĩa với tấm vé vào tứ kết. Việt Nam còn phải chờ kết quả ở bảng F và bảng G để so sánh điểm số, hiệu số bàn thắng bại với các đối thủ cạnh tranh.

Ở bảng G, Trung Quốc và Philippines đã chắc chắn giành vé vào tứ kết. Uzbekistan đang có 2 điểm, còn Hồng Kông (Trung Quốc) chưa có điểm. Kết quả lượt trận cuối giữa Uzbekistan và Hồng Kông có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua dành cho các suất thứ ba.

Tại bảng F, Myanmar và Bangladesh đều chưa có điểm sau hai trận, lần lượt sở hữu hiệu số -13 và -16. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối. Nếu Myanmar hoặc Bangladesh giành chiến thắng, đội đứng thứ ba bảng F sẽ có 3 điểm.

Khi đó, trong trường hợp Việt Nam cũng thắng Thái Lan, hai đội có thể phải so sánh hiệu số bàn thắng bại để xác định vị trí trong nhóm hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với hiệu số hiện tại, Việt Nam đang có lợi thế nhất định, nhưng lợi thế này hoàn toàn có thể thay đổi sau một trận đấu.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, các học trò đã thi đấu với 100% khả năng trước Nhật Bản và mong muốn toàn đội nỗ lực hơn nữa ở trận gặp Thái Lan. Mục tiêu được nhà cầm quân này đặt ra rất rõ ràng, đó là giành chiến thắng để tự tạo lợi thế cho mình.