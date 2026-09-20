Bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ lái ô tô tông đám đông trước quán ăn

Tối 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ xô xát, điều khiển ô tô tông vào đám đông trước quán nhậu tại phường Chợ Quán.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc xô xát, gây mất an ninh, trật tự xảy ra rạng sáng ngày 19/9 tại một quán ăn uống trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán; trong đó một đối tượng đã điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán, làm một người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Lê Miền Nam là tài xế điều khiển xe ô tô tông vào đám đông trước quán ăn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 3h ngày 19/9, Lê Miền Nam (SN 1996, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) cùng một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán ăn uống.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt (SN 2004; thường trú tại tỉnh An Giang) đang để tại khu vực quán.

Lê Miền Nam tại cơ quan điều tra.

Từ vụ va chạm, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine (SN 1995; thường trú tỉnh Trà Vinh) là nhân viên giữ xe của quán xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát. Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn nhưng Nam chạy ra ngoài, điều khiển xe ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Hậu quả, vụ va chạm khiến 1 người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa tất cả các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 đối tượng là nhân viên quán ăn Thạch Khê Ma Rine, Trần Tấn Đạt (SN 2003; thường trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007), Phan Minh Thật (SN 1998; cùng thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện trường chiếc xe ô tô tông trước quán ăn khiến nhiều xe máy bị ngã đổ.