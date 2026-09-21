Thắng Hà Nội, SHB Đà Nẵng vào vòng 1/8 Cúp quốc gia

SHB Đà Nẵng (bên phải) thi đấu nỗ lực trước Hà Nội. Ảnh: THẮNG VIC

Chiến thắng kịch tính ở loạt penalty

SHB Đà Nẵng có trận đấu đầy nỗ lực và quyết tâm trong chuyến làm khách trước Hà Nội. Đối mặt nhiều thách thức nhưng Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đã vượt qua bằng tinh thần đoàn kết và lối chơi hợp lý.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sử dụng đội hình mạnh với các cầu thủ: Tiến Dũng, Việt Hoàng, Ngọc Hải, Matias, Hồng Phúc, Yvo Calleros, Klvin Lương, Minh Quang, Lopez, Nguyên Hoàng và Ivan Saponjic đá trung phong.

SHB Đà Nẵng chủ động đá tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Các điểm yếu trong phòng ngự của Hà Nội được SHB Đà Nẵng khai thác, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 19, Klvin Lương đưa SHB Đà Nẵng dẫn trước sau pha xử lý bóng khéo léo và dứt điểm chính xác trong vòng cấm.

Chỉ 9 phút sau, Hà Nội gỡ hòa 1-1 nhờ công của Andrew Jung. Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 đưa hai đội vào loạt sút luân lưu. Thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏa sáng cản phá thành công 2 cú sút, giúp SHB Đà Nẵng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3. Kết quả này đưa SHB Đà Nẵng vào vòng 16 đội, gặp Thép Cần Thơ trên sân Chi Lăng.

Chiến thắng trước Hà Nội giúp SHB Đà Nẵng nối dài những ngày vui. Trước đó, đội chủ sân Chi Lăng có trận thắng 3-0 trước Thép Xanh Nam Định tại vòng 2 V-League 2026-2027. Mùa giải còn dài và nhiều thách thức, nhưng khởi đầu tốt cũng mở ra tín hiệu lạc quan cho thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng. Ảnh: THẮNG VIC

Nhìn từ trận đấu với Hà Nội, SHB Đà Nẵng cho thấy diện mạo tích cực. Đội có nhiều phương án tấn công, tạo ra những tình huống nguy hiểm. Các vị trí trên sân thi đấu tích cực, mang đến sự gắn kết, phát huy sức mạnh của tập thể.

Đáng nói, sự trở lại của Bùi Tiến Dũng sau hơn một năm điều trị chấn thương đã giúp gia tăng sức mạnh ở hàng thủ, trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội thi đấu phía trên. Thủ thành sinh năm 1997 có màn trình diễn ấn tượng trước Hà Nội, đặc biệt là hai tình huống cản phá thành công trên chấm 11m.

Chia sẻ sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng cho biết: “Tôi từng gặp chấn thương nặng ngay trên sân đấu này và bây giờ trở lại thi đấu tại đây. Thực sự là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi đã chuẩn bị cho loạt penalty vì đây là Cúp Quốc gia. Tôi cùng ban huấn luyện và anh em cầu thủ chuẩn bị hết sức có thể, đồng thời thu thập thói quen đá penalty của đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất và giành được kết quả hôm nay. Chiến thắng này xin gửi tặng người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng”.

Chuẩn bị tốt nhất trong thời gian nghỉ kéo dài

Sau trận đấu tại Cúp quốc gia, SHB Đà Nẵng cùng các đội bóng quốc nội bước vào quãng nghỉ kéo dài 20 ngày, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam hội quân dự FIFA ASEAN Cup 2026. Bước chạy đà thuận lợi mang đến tự tin để thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có sự chuẩn bị tốt nhất cho những thử thách tiếp theo.

Đội hình hiện tại của SHB Đà Nẵng được đánh giá nhỉnh hơn những mùa giải trước đây, là cơ sở để ban huấn luyện xây dựng đấu pháp hợp lý trước từng đối thủ. Bùi Tiến Dũng mang đến sự yên tâm trong khung gỗ. Các ngoại binh gồm Ivan Saponjic, Lopez, Yvo Calleros và Matiaz thi đấu xông xáo, giúp đội hoàn thiện “trục xương sống” ổn định từ hàng công đến hàng thủ.

Để gia tăng sức mạnh cho đội, SHB Đà Nẵng cũng vừa bổ sung 2 tân binh gồm hậu vệ Mai Sỹ Hoàng và tiền đạo Kalvin Lương theo bản hợp đồng cho mượn lần lượt từ Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Trong đó, Kalvin Lương là cầu thủ Việt kiều Pháp có nhiều năm thi đấu tại châu Âu. Ngày ra mắt SHB Đà Nẵng trong trận đấu với Hà Nội, Kalvin Lương để lại dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số và nhiều pha xử lý khéo léo, thông minh.

SHB Đà Nẵng (áo cam) tự tin bước vào quãng nghỉ sau 2 chiến thắng liên tiếp tại V-League và Cúp quốc gia. Ảnh: THÀNH DANH

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết, chiến thắng trước Hà Nội mang đến tự tin cho toàn đội. Ông và các thành viên ban huấn luyện hài lòng về màn trình diễn của học trò. Đối mặt nhiều khó khăn nhưng đội nỗ lực thi đấu, thực hiện đúng đấu pháp và giành chiến thắng nhờ bản lĩnh ở loạt đá penalty.

Sau trận đấu với Hà Nội, đội trở về và duy trì guồng quay tập luyện nghiêm túc. Mục tiêu hướng tới là cải thiện chuyên môn, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo ở mùa giải mới.