Toàn cảnh vụ 2 tuyển thủ PUBG Việt Nam được cho là bị xử ép khiến cộng đồng game thủ phẫn nộ

Tóm tắt sự việc: Bối cảnh & Nguyên do: Hai tuyển thủ Himass và TanVuu (thuộc Team VIE) bị tước tư cách PUBG Vietnam Partner và loại khỏi giải giao hữu PUBG ASIA STARS sau cáo buộc "đá stream" từ nữ streamer Soopi (thuộc Gen.G, Hàn Quốc).

Tranh luận trái chiều: Một bên chỉ trích BTC PUBG xử ép, phạt quá nặng một hành vi chưa được thể hiện cụ thể trong luật ban đầu. Phía còn lại nhấn mạnh "đá stream" là hành vi thiếu tinh thần thể thao dù ở bất kỳ hình thức thi đấu nào.

Hệ quả & Quyết định: BTC PUBG đã thừa nhận hàng loạt thiếu sót trong quy trình quản lý, vận hành và quyết định hủy bỏ Ngày thi đấu 3, chuyển sang chia đều tiền thưởng cho các đội.

Cộng đồng PUBG nói riêng và thể thao điện tử nói chung đang xôn xao trước chuỗi "ồn ào" tại giải giao hữu quốc tế PUBG ASIA STARS. Sự việc bắt đầu bùng nổ khi nữ streamer Soopi (thuộc tổ chức Gen.G, Hàn Quốc) công khai tố 2 tuyển thủ Việt Nam là Himass và TanVuu (thi đấu dưới màu áo Team VIE) có hành vi theo dõi livestream cá nhân (hay còn gọi là "đá stream") của đối thủ trong lúc thi đấu để nắm vị trí và hướng di chuyển.

Himass và TanVuu bị hủy tư cách thi đấu, thậm chí bị thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner.

Trước động thái của Soopi, Ban tổ chức (BTC) PUBG đã đưa ra quyết định loại Himass và TanVuu khỏi giải đấu, đồng thời chính thức thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner của cả hai. Tuy nhiên, thông báo này của PUBG lại khiến ngọn lửa tranh cãi bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đến ngày 20/9, BTC đã phải đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Phía PUBG thừa nhận đã "vội vàng công bố những thông tin chưa được xác minh đầy đủ", cùng hàng loạt lỗ hổng trong khâu vận hành khi không bắt buộc áp dụng độ trễ phát sóng, tạo điều kiện cho thông tin bên ngoài dễ dàng lọt vào trận đấu.

Ngoài ra, sách luật ban đầu chỉ ghi chung chung về "tinh thần thể thao" chứ chưa hề có các điều khoản mô tả chi tiết. Chính vì không thể khôi phục lại môi trường thi đấu công bằng và niềm tin giữa các bên, PUBG đã đi đến quyết định hủy bỏ Ngày thi đấu 3 của PUBG ASIA STARS.

Bài đăng mới nhất từ PUBG cập nhật sự việc thu hút hơn 47K lượt phản ứng, trong đó 81% là phẫn nộ.

Vụ việc nhanh chóng biến thành cuộc tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn thể thao điện tử với nhiều luồng quan điểm. Không ít khán giả Việt Nam cùng nhiều thành viên đội tuyển PUBG chuyên nghiệp đã lên tiếng bảo vệ Himass và TanVuu.

Lý do lớn nhất được đưa ra là tính chất của giải đấu PUBG ASIA STARS vốn chỉ là một sự kiện giao hữu với không khí cởi mở. Chính hai tuyển thủ cũng như khán giả theo dõi cho biết, họ đã hỏi ý kiến BTC trước đó và nhận được sự ngầm đồng ý cho phép "đá stream" để tạo không khí.

Đặc biệt, làn sóng bất bình càng dâng cao khi streamer Rambo tung ra các hình ảnh bằng chứng cho thấy chính Soopi cũng "đá stream", mở kênh phát sóng giải trên trình duyệt trong khi đang thi đấu. Việc BTC nhanh chóng đưa ra án phạt nặng nề cho Himass và TanVuu, đặc biệt với hành vi vốn chưa từng được quy định cụ thể từ đầu bị nhiều khán giả đánh giá là xử ép, thiên vị.

Một hình ảnh được cho là khoảnh khắc Soopi "đá stream" khi thi đấu.

Song, cũng có một bộ phận khán giả cho rằng, dù giải đấu mang tính chất "vui vẻ" hay tranh giải chính thức, tính minh bạch và tinh thần thể thao vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Việc xem thông tin bên ngoài để lấy lợi thế trong trận đấu (dù dưới hình thức nào) cũng làm tổn hại đến trải nghiệm của những người tham gia khác. Tuy nhiên, án phạt tước tư cách Partner và loại khỏi giải đấu vẫn được cho là quá nặng nề. Hiện tại, các bài đăng từ trang PUBG chính thức đang nhận "bão" phẫn nộ từ cư dân mạng.

TanVuu và Himass được cộng đồng PUBG Việt Nam bảo vệ.

Trong thuật ngữ của giới game thủ, "đá stream" (hay streamsniping) là hành vi một người chơi vừa tham gia trận đấu, vừa mở trực tiếp nội dung phát sóng của đối thủ hoặc kênh giải đấu chính thức. Thông qua việc này, người "đá stream" có thể nắm bắt được những thông tin cực kỳ quan trọng mà bình thường bị ẩn bởi "sương mù chiến tranh" hoặc tầm nhìn hạn chế, bao gồm vị trí chính xác trên bản đồ, lượng máu, trang bị, vũ khí, hướng di chuyển tiếp theo và chiến thuật của đối phương.

Trong các trò chơi sinh tồn như PUBG, hành vi "đá stream" mang lại lợi thế bất công lớn, đi ngược lại với tinh thần cạnh tranh lành mạnh và luôn bị xem là một trong những hành vi vi phạm đạo đức thi đấu nghiêm trọng.

Himass và TanVuu là ai? TanVuu và Himass là hai tuyển thủ thể thao điện tử (esports) chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam bộ môn PUBG: Battlegrounds, nổi tiếng với biệt danh "Song quỷ" hay "Quỷ Núi" và "Quỷ Đầu Bạc" trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam (Team VIE) tại các giải đấu lớn như PUBG Nations Cup (PNC). Himass là tuyển thủ kỳ cựu có lối chơi sắc bén, dày dặn kinh nghiệm và là thành viên cố định lâu năm trong đội hình tuyển quốc gia PUBG Việt Nam. Trong khi đó, TanVuu là tuyển thủ trẻ tuổi tài năng nổi bật với khả năng phản xạ ấn tượng, thường xuyên có các pha xử lý đẳng cấp tại đấu trường quốc tế.