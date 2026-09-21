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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9 và sáng 23/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, U23 Philippines vs U23 Kuwait

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9 và sáng 23/9: Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 - Việt Nam vs Uzbekistan, Philippines vs Kuwait, Hàn Quốc vs Saudi Arabia...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9 và rạng sáng 23/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu đội tuyển U23 Việt Nam

- 12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (VTV6)

Lịch thi đấu ASIAD 2026

- 12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Philippines vs U23 Kuwait

- 12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (VTV6)

- 17h00 ngày 22/9: Bảng D - U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile

- 04h00 ngày 23/9: Puerto Montt vs Atletico Nublense

- 06h30 ngày 23/9: Audax Italiano vs Colo Colo

- 06h30 ngày 23/9: Cobreloa vs Coquimbo Unido

Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 11

- 06h00 ngày 23/9: Independiente Medellin vs CD Jaguares

- 08h00 ngày 23/9: Santa Fe vs Deportivo Cali

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Paraguay vòng 1/8

- 04h30 ngày 23/9: 2 de Mayo vs Sol de America

Lịch thi đấu VĐQG Algeria vòng 1

- 00h00 ngày 23/9: US Biskra vs JS Saoura

- 02h00 ngày 23/9: MC Alger vs MC Oran

Lưu ý: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-22-9-va-sang-23-9-lich-thi-dau-asiad-2026-u23-viet-nam-vs-u23-uzbekistan-u23-philippines-vs-u23-kuwait-445261.html