Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9 và sáng 23/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, U23 Philippines vs U23 Kuwait
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9 và sáng 23/9: Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 - Việt Nam vs Uzbekistan, Philippines vs Kuwait, Hàn Quốc vs Saudi Arabia...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9 và rạng sáng 23/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu đội tuyển U23 Việt Nam
- 12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (VTV6)
Lịch thi đấu ASIAD 2026
- 12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Philippines vs U23 Kuwait
- 12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (VTV6)
- 17h00 ngày 22/9: Bảng D - U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
- 04h00 ngày 23/9: Puerto Montt vs Atletico Nublense
- 06h30 ngày 23/9: Audax Italiano vs Colo Colo
- 06h30 ngày 23/9: Cobreloa vs Coquimbo Unido
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 11
- 06h00 ngày 23/9: Independiente Medellin vs CD Jaguares
- 08h00 ngày 23/9: Santa Fe vs Deportivo Cali
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Paraguay vòng 1/8
- 04h30 ngày 23/9: 2 de Mayo vs Sol de America
Lịch thi đấu VĐQG Algeria vòng 1
- 00h00 ngày 23/9: US Biskra vs JS Saoura
- 02h00 ngày 23/9: MC Alger vs MC Oran
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-22-9-va-sang-23-9-lich-thi-dau-asiad-2026-u23-viet-nam-vs-u23-uzbekistan-u23-philippines-vs-u23-kuwait-445261.html