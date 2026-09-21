HLV Kim Sang Sik triệu tập cầu thủ CLB Công an TP Hồ Chí Minh

Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung sau khi trung vệ Nguyễn Thành Trung (CLB Hà Nội FC) chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Sinh năm 2006 tại thành phố Perth (Australia), có bố và mẹ đều là người Việt Nam, trước khi về nước, Ngô Đăng Khoa từng khoác áo CLB Perth Glory, thi đấu tại giải vô địch Australia (A-League) và là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Australia. Tháng 5/2026, Ngô Đăng Khoa chính thức được nhận quốc tịch Việt Nam.

Ngô Đăng Khoa. Ảnh: CLB Công an TP Hồ Chí Minh.

Sở hữu chiều cao 1,65m, nặng 65kg, Ngô Đăng Khoa thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh. Cầu thủ này được đánh giá cao nhờ tốc độ và kỹ thuật xử lý bóng khéo léo. Gia nhập CLB Công an TP Hồ Chí Minh ở nửa sau mùa giải trước, cầu thủ 21 tuổi góp công không nhỏ vào thành tích của đội bóng này trong mùa giải 2025/26.

Đây cũng không phải lần đầu Ngô Đăng Khoa có tên trong danh sách triệu tập của HLV Kim Sang Sik. Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc từng điền tên cầu thủ này vào danh sách triệu tập, song Đăng Khoa lại "lỡ hẹn" vì chấn thương. Với việc được gọi bổ sung lần này, Ngô Đăng Khoa hướng tới lần đầu ra sân trong màu áo Đội tuyển Việt Nam.

Việc Nguyễn Thành Trung vắng mặt tại giải đấu sắp tới là điều đáng tiếc. Trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội FC là một trong những nhân tố quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung tiền vệ Ngô Đăng Khoa.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân vào ngày 22/9 và di chuyển sang Indonesia vào sáng 23/9. Đội tuyển có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, các học trò của HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.