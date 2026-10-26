Mở tiệc mừng ly hôn

Cho Seung-yeon tổ chức tiệc ly hôn với những người thân thiết. Ảnh: Cho Seung-yeon/Korea Herald.

Vào một ngày thu se lạnh đầu tháng 10, Cho Seung-yeon (37 tuổi) bước dọc lối đi trong một nhà hàng theo phong cách truyền thống Hàn Quốc tại Seoul. Cô mặc chiếc váy bạc lấp lánh và cầm một bó hoa. Khoảng 30 khách mời vỗ tay khi cô xuất hiện. Sau đó là những bức ảnh chụp chung, lời chúc mừng và nghi thức trông không khác nhiều so với một đám cưới.

Tuy nhiên, Cho đang kỷ niệm cuộc hôn nhân kết thúc, chứ không phải bắt đầu. Người mẹ của cặp song sinh 6 tuổi tổ chức sự kiện mà cô gọi là "tiệc ly hôn" để đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời và cảm ơn những người đã đồng hành, hỗ trợ cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Tôi không nghĩ ly hôn đơn giản có thể được định nghĩa là một cuộc hôn nhân thất bại. Mỗi người có lý do riêng để ly hôn, và những thay đổi mà quyết định này mang lại cho cuộc sống của họ cũng khác nhau", cô chia sẻ với The Korea Herald.

Với Cho, ly hôn còn là quá trình học cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính mình. Buổi lễ giúp cô nhận ra rằng mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn và xây dựng lại cuộc sống

Ly hôn trở thành chuyện công khai

Từng là vấn đề riêng tư, chỉ được chia sẻ với gia đình và bạn bè thân thiết, ly hôn ngày càng được công khai tại Hàn Quốc.

Ngoài những buổi kỷ niệm cá nhân như của Cho, một số trung tâm tư vấn còn tổ chức tiệc ly hôn có chuyên gia hướng dẫn, như một hình thức trị liệu giúp mọi người đối diện với việc hôn nhân kết thúc.

Bữa tiệc của Cho có nhiều nghi thức đánh dấu việc ly hôn. Ảnh: Cho Seung-yeon/Korea Herald.

Trong khi đó, nhiều người chọn mạng xã hội để thông báo chuyện ly hôn, đăng ảnh những chiếc bánh kem đặt làm riêng với lời nhắn ăn mừng tình trạng độc thân mới.

"Ban đầu, tôi khá bất ngờ vì trước đó chỉ làm bánh cho những dịp như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới. Nhưng từ 2 năm trước, tôi bắt đầu nhận được đơn đặt bánh ly hôn đều đặn. Khách hàng yêu cầu những lời nhắn vui nhộn như 'Vấn đề đã được giải quyết', 'Cuối cùng cũng xong' hay 'Tôi tự do rồi'", Lee Ha-eun, chủ một tiệm bánh kem trang trí chữ theo yêu cầu tại Incheon, cho biết.

Đằng sau sự cởi mở ngày càng tăng là sự thay đổi rộng hơn trong cách người Hàn Quốc nhìn nhận việc kết thúc hôn nhân. Theo khảo sát thực hiện vào tháng 4 của Hankook Research với 1.000 người trưởng thành trên cả nước, 85% cho rằng ly hôn là lựa chọn có thể chấp nhận được, trong khi chỉ 7% tin rằng mọi người không nên ly hôn.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ này duy trì ở mức cao trong những năm gần đây, dao động từ 85% đến 87% trong các cuộc khảo sát hằng năm kể từ năm 2022.

"Khi mọi người ngày càng ưu tiên hạnh phúc cá nhân và quyền tự quyết hơn những kỳ vọng xã hội truyền thống, ly hôn không còn nhất thiết bị xem là thất bại. Công khai ăn mừng có thể là cách họ khẳng định quyết định của mình và đón nhận một chương mới trong cuộc sống", Choi Yeon-sil, giáo sư ngành Phúc lợi gia đình tại Đại học Sangmyung, nhận định.

Dịch vụ chụp ảnh ly hôn ở Trung Quốc hút khách, đặc biệt là nữ giới. Ảnh: Xiaohongshu.

Không chỉ Hàn Quốc, các bữa tiệc ly hôn hay công bố chuyện hôn nhân tan vỡ cũng dần phổ biến tại các nước như Trung Quốc, Mỹ. Trong đó, nữ giới thường là bên chủ động công khai nhiều hơn.

Thậm chí tại Trung Quốc, dịch vụ "chụp ảnh ly hôn" trở nên phổ biến và dần phát triển thành một lĩnh vực kinh doanh sôi động, theo Jing Daily.

Với chi phí khoảng 1.800 nhân dân tệ (6,9 triệu đồng), khách hàng có thể thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ghi lại quá trình ly hôn, bao gồm những khoảnh khắc quan trọng như ký giấy tờ và tháo nhẫn cưới. Khác với ảnh cưới, những bức ảnh này không chỉ ghi lại nụ cười mà còn có cả những phút giây im lặng, nước mắt và thậm chí là ánh mắt nhẹ nhõm.

Trên nền tảng Xiaohongshu, các nhiếp ảnh gia chụp ảnh ly hôn còn sử dụng nhiều cách sáng tạo để thu hút khách hàng. Ngoài dịch vụ chụp ảnh cơ bản, một số người còn cung cấp các dịch vụ gia tăng như hát trực tiếp những ca khúc chia tay hoặc hỗ trợ tinh thần cho khách hàng, chẳng hạn cùng họ uống rượu và trò chuyện. Các điều khoản dịch vụ đều nêu rõ: "Nhiếp ảnh gia sẽ không đứng ra hòa giải nếu xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn trong buổi chụp".

Không phải ai cũng đón nhận

Dù ly hôn ngày càng được chấp nhận rộng rãi tại Hàn Quốc hay Trung Quốc, việc công khai ăn mừng quyết định này vẫn gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Chẳng hạn, các video về buổi lễ của Cho vấp phải chỉ trích trên mạng. Một số người bình luận rằng ly hôn không phải chuyện đáng ăn mừng, trong khi những người khác cáo buộc cô thiếu tôn trọng người bạn đời cũ.

Làn sóng phản ứng này phản ánh sự giằng co rộng hơn giữa thái độ ngày càng cởi mở với ly hôn và những kỳ vọng xã hội vẫn còn tồn tại.

Dù được hưởng ứng, các bữa tiệc ly hôn vẫn thu hút ý kiến trái chiều nhất định. Ảnh: Carolyn Van Houten/The Washington Post.

Cũng trong khảo sát của Hankook Research, 54% người tham gia cho rằng xã hội Hàn Quốc vẫn nhìn nhận người đã ly hôn như thể họ có điều gì đó không ổn.

"Ngay cả những người cho rằng ly hôn là lựa chọn có thể chấp nhận được cũng có thể cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến ai đó công khai ăn mừng quyết định này. Họ có thể tự hỏi liệu xã hội đã sẵn sàng đón nhận sự cởi mở như vậy hay chưa. Sự khó chịu ấy đôi khi có thể biến thành chỉ trích hoặc phản ứng dữ dội", giáo sư Choi nói.

Theo Jing Daily, qua những chia sẻ của một số người dùng Xiaohongshu về trải nghiệm chụp ảnh ly hôn, nhiều nam giới Trung Quốc cũng bày tỏ sự phản đối, trong khi nhiều phụ nữ ủng hộ hình thức này.

Với Cho, công khai thừa nhận việc ly hôn là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu và tôn trọng những cách sống khác nhau.

"Tôi tin rằng một xã hội lành mạnh là nơi mọi người có thể công khai thể hiện và được chấp nhận với những cách sống khác nhau. Tôi hy vọng những người từng trải qua ly hôn có thể chia sẻ câu chuyện của mình mà không cảm thấy phải che giấu, đồng thời tiếp tục cuộc sống theo cách riêng", cô nói.