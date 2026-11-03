Harry Styles khép lại 30 đêm diễn lịch sử tại Madison Square Garden

Harry Styles vừa chính thức khép lại chuỗi 30 đêm diễn liên tiếp tại Madison Square Garden (New York, Mỹ) bằng hai đêm nhạc đặc biệt mang tên Harryween. Không chỉ khiến người hâm mộ thích thú với những màn hóa trang độc đáo, nam ca sĩ còn có khoảnh khắc đáng nhớ khi được ngôi sao bóng rổ Jalen Brunson trực tiếp trao tặng biểu ngữ kỷ niệm thành tích lập kỷ lục.

Theo Variety, hai đêm diễn Harryween cuối tuần qua đánh dấu chặng kết thúc của chuỗi concert kéo dài 30 đêm tại Madison Square Garden. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp biểu diễn của Harry Styles, đồng thời trở thành dịp để nam ca sĩ dành lời tri ân đặc biệt cho thành phố New York và cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành cùng anh.

Điểm nhấn thú vị của hai đêm nhạc nằm ở những bộ trang phục hóa trang theo chủ đề Halloween. Trong đêm diễn đầu tiên, Harry Styles xuất hiện với hình ảnh Elvis Presley phiên bản thập niên 1970. Không chỉ riêng nam ca sĩ, các thành viên ban nhạc cũng tham gia vào không khí lễ hội khi hóa thân thành những hình tượng gắn liền với phong cách thời trang nổi bật của Harry Styles tại Coachella, Met Gala và GRAMMY.

Nam ca sĩ hài hước giới thiệu chủ đề trên sân khấu là hình ảnh vị vua lấp lánh được yêu thích nhất, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả vì đã dành cho anh sự yêu mến.

Trong phần encore, Harry Styles tiếp tục đưa người hâm mộ trở về những ngày đầu sự nghiệp khi tái hiện bộ trang phục từng mặc tại vòng thử giọng X Factor năm 2010. Anh trình diễn ca khúc Isn't She Lovely của Stevie Wonder. Đây cũng chính là bài hát từng giúp chàng trai trẻ khi ấy, vốn đang làm việc tại một tiệm bánh, gây ấn tượng và giành được cơ hội trở thành thành viên của One Direction.

Nếu đêm diễn đầu tiên mang màu sắc hoài niệm thì buổi biểu diễn cuối cùng vào tối thứ Bảy lại là lời tri ân đầy sáng tạo dành cho New York. Các thành viên ban nhạc lần lượt xuất hiện trong trang phục mô phỏng những biểu tượng văn hóa của thành phố như Tượng Nữ thần Tự do, nghệ sĩ Andy Warhol và Anna Wintour.

Đặc biệt, Harry Styles khiến khán giả bất ngờ khi hóa trang thành "Pizza Rat" (Chuột Pizza) - nhân vật nổi tiếng từ một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội năm 2015. Hình ảnh chú chuột lớn kéo một miếng pizza xuống cầu thang tại ga tàu điện ngầm New York từng trở thành meme đình đám, gắn liền với văn hóa đại chúng của thành phố.

Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn dành sự tôn vinh cho lịch sử âm nhạc New York thông qua màn trình diễn ca khúc Psycho Killer của Talking Heads. Tiết mục cover đầy cuốn hút này trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm nhạc cuối cùng.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến khán giả đặc biệt chú ý lại là sự xuất hiện bất ngờ của Jalen Brunson - đội trưởng đội bóng rổ New York Knicks. Trên sân khấu Madison Square Garden, Brunson đã trao tặng Harry Styles một biểu ngữ kỷ niệm thành tích 30 đêm diễn của nam ca sĩ tại địa điểm biểu diễn nổi tiếng này.

Brunson chia sẻ rằng anh muốn trực tiếp xuất hiện để chúc mừng Harry Styles. Trước đó vài tuần, nam ca sĩ từng dành thời gian tham dự một sự kiện trao biểu ngữ của Brunson và đội bóng New York Knicks. Vì vậy, màn xuất hiện lần này cũng là cách ngôi sao bóng rổ đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của Harry Styles.

Trong suốt chín tuần diễn ra chuỗi concert, sức ảnh hưởng của Harry Styles không chỉ giới hạn bên trong Madison Square Garden mà còn lan tỏa khắp New York. Người hâm mộ liên tục tổ chức những hoạt động bên lề như hát karaoke các ca khúc của One Direction, gặp gỡ và giao lưu tại các quán bar sau những đêm diễn Harryween. Nam ca sĩ thậm chí còn được bắt gặp gặp gỡ người hâm mộ trong những khoảnh khắc đời thường tại cầu Williamsburg.

Nhà tài trợ American Express cũng góp phần tạo nên bầu không khí đặc biệt khi tổ chức nhiều cửa hàng pop-up tại khu Lower Manhattan trong suốt thời gian diễn ra chuỗi concert. Đáng chú ý, giữa chặng lưu diễn, 10 người hâm mộ được lựa chọn ngẫu nhiên đã có cơ hội thưởng thức trực tiếp ca khúc Together, Together lần đầu tiên.

Khép lại đêm diễn cuối cùng, Harry Styles không giấu được sự xúc động khi gửi lời cảm ơn đến khán giả. Anh cho biết người hâm mộ đã khiến mình cảm thấy được yêu thương, đồng thời thừa nhận những khoảnh khắc tại Madison Square Garden sẽ là ký ức không thể nào quên.

"Các bạn đã thay đổi cuộc đời tôi hết lần này đến lần khác, và tôi sẽ nhớ mãi từng khoảnh khắc ở đây", nam ca sĩ chia sẻ. Harry Styles cũng tiết lộ khi viết album mới, anh mong muốn âm nhạc của mình có thể tạo ra chính bầu không khí vui vẻ, tự do và tràn đầy năng lượng như những gì đã diễn ra trong các đêm concert.

Sau khi khép lại chặng diễn tại New York, Harry Styles sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Together, Together tại Australia vào cuối tháng 11/2026. Nam ca sĩ dự kiến trở lại Mỹ vào tháng 4/2027, trước khi khép lại hành trình bằng ba đêm diễn liên tiếp tại sân vận động Wembley vào tháng 8 cùng năm.

Với 30 đêm diễn liên tiếp tại một trong những địa điểm biểu diễn mang tính biểu tượng nhất thế giới, Harry Styles không chỉ ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn cho thấy sức hút đặc biệt của mình đối với khán giả. Hai đêm Harryween khép lại hành trình ấy theo cách không thể thú vị hơn: vừa hài hước, hoài niệm, vừa chứa đựng những khoảnh khắc tri ân đầy cảm xúc.