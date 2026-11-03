Phim Việt ra rạp dày đặc vào cuối năm

“Ná thở” lịch phát hành

Cuối tháng 9, Trại buôn người (đạo diễn Toni Dương Bảo Anh) tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu tăng trưởng ấn tượng. Sau 4 tuần liên tiếp đứng đầu phòng vé, tác phẩm này đã vượt qua Thỏ ơi!! (đạo diễn Trấn Thành) trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026.

Trước sức ép cạnh tranh, hàng loạt phim Việt đã phải điều chỉnh lịch phát hành, lựa chọn thời điểm ra rạp.

Cụ thể, Án mạng karaoke (đạo diễn Hoàng Lê) ban đầu dự kiến khởi chiếu ngày 2-10 nhưng sau đó dời sang ngày 26-10. Mẹ Mìn (đạo diễn Jack Carry On) lùi lịch 5 tuần, từ ngày 23-10 sang 27-11. Chị chị em em 3 (đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng) đổi lịch từ ngày 16-10 sang 30-10, trong khi Huyết thống (đạo diễn Đinh Đức Thiện) dời lịch từ ngày 30-10 sang 25-12.

Trước đó, Trại buôn người ban đầu dự kiến ra rạp dịp lễ 2-9 nhưng đã lùi đến cuối tháng 9. Con mắt thứ 3 (tựa cũ Sợi chỉ đỏ, đạo diễn Hàm Trần) không chỉ đổi tên phim mà còn điều chỉnh thời gian khởi chiếu từ ngày 14-8 đến tận ngày 4-12.

Lý do chung được các nhà phát hành đưa ra là để tránh tình trạng dồn quá nhiều phim vào một thời điểm, giúp mỗi bộ phim có đủ thời gian, không gian để làm truyền thông, tiếp cận khán giả và tối ưu hóa doanh thu, đồng thời cũng để khán giả có thêm thời gian theo dõi và lựa chọn phim.

“Dời lịch chiếu còn có điểm lợi là giúp các ê-kíp có thêm thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện bộ phim, mang đến sản phẩm tốt nhất cho khán giả”, đạo diễn Hoàng Lê chia sẻ.

Ngoài những tác phẩm nói trên, trong 2 tháng cuối năm 2026, một loạt phim Việt cũng đã ấn định lịch phát hành như: Người mẹ xấu, Trại giam hạnh phúc, Bắt cá ba tay… hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Để duy trì sức hút và tạo đà tăng trưởng doanh thu trong suốt thời gian công chiếu, bộ phim cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó chất lượng nội dung vẫn là nền tảng cốt lõi, duy trì sự quan tâm và thúc đẩy khán giả đến rạp, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio, cho biết.

Hai diễn viên Hồng Đào - Phương Anh Đào được kỳ vọng làm nên sức hút cho phim Ngày con còn mẹ. Ảnh: ĐPCC

Trụ vững nhờ sự khác biệt về chất lượng

Nhiều phim Việt liên tiếp ra rạp tạo nên không khí sôi động, tuy nhiên số lượng phim tăng không đồng nghĩa lượng khán giả và doanh thu sẽ tăng theo.

Theo thống kê của CJ CGV Việt Nam, tổng số suất chiếu vào ngày thường đạt hơn 7.300 suất/ngày, trong khi vào các dịp lễ có thể tăng lên khoảng 8.800 suất/ngày. Lượng suất chiếu cũng không chia đều cho các phim mà phụ thuộc vào sức nóng và tỷ lệ đặt vé của khán giả. Đơn cử, giai đoạn cao điểm Trại buôn người được xếp khoảng 5.600 suất/ngày, hoàn toàn áp đảo các phim còn lại.

Nhìn vào danh sách phim sắp ra mắt trong 2 tháng cuối năm 2026 có thể thấy sức hút khán giả phụ thuộc nhiều yếu tố. Ngôi sao và thương hiệu tạo sự chú ý ban đầu, thể loại tạo kỳ vọng về trải nghiệm, nhưng câu chuyện và chất lượng mới quyết định khả năng giữ chân khán giả.

Trường hợp Chị chị em em 3 là một minh chứng. Ngay trong ngày đầu ra rạp, phim lập tức soán ngôi số 1 phòng vé với sức hút từ dàn diễn viên gồm nhiều ngôi sao: Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Chi Pu, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên… cùng tựa phim đã khá thành công trước đó.

Đó là lý do tên tuổi các diễn viên Hồng Đào - Phương Anh Đào (Ngày con còn mẹ); Tuấn Trần, Ma Ran Đô (Trại giam hạnh phúc); Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê (Mẹ Mìn), Hồng Đào - Steven Nguyễn (Người mẹ xấu)… mang đến nhiều lợi thế trong các chiến dịch truyền thông. Riêng Con mắt thứ 3, sự mong đợi còn đến từ cái tên đạo diễn Hàm Trần khi anh lựa chọn khai thác thể loại body horror (kinh dị thân thể) vốn ít được khai thác trong điện ảnh Việt.

Theo một khảo sát được thực hiện đầu năm 2026 của CGV với hơn 2.200 khán giả, gần 49% quyết định mua vé sau khi tiếp cận các nội dung bàn luận trực tuyến, qua đây cho thấy vai trò đáng kể của truyền thông và thảo luận trên mạng xã hội.

Cũng theo khảo sát này, khoảng 50% khán giả lựa chọn xem phim ngay trong tuần đầu công chiếu, giảm xuống còn 36,7% ở tuần thứ hai và chỉ hơn 13% ở tuần thứ ba. Những con số này chứng minh, mỗi bộ phim phải tạo ra sự khác biệt mới có thể trụ vững trên đường đua phòng vé.