Kỳ Duyên từ chối nhận hoa của khán giả vì một lý do bất ngờ

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý qua một khoảnh khắc tại buổi cinetour quảng bá phim Chị chị em em 3. Khi khán giả mang hoa đến tặng, nàng hậu bất ngờ từ chối nhận vì nhận thấy chỉ có hai bó hoa trong khi có đến sáu diễn viên đang đứng tại sự kiện. Cô lo ngại nếu bản thân nhận hoa, những đồng nghiệp còn lại có thể cảm thấy chạnh lòng. Hành động này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cách Kỳ Duyên để ý đến cảm xúc của những người xung quanh thay vì chỉ tập trung vào tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Chi tiết trên cũng phần nào cho thấy sự tinh tế của Kỳ Duyên trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 18, người đẹp sinh năm 1996 đã trải qua nhiều thay đổi trong hình ảnh lẫn cách ứng xử trước công chúng. Từng đối diện với không ít tranh cãi trong những năm đầu nhiệm kỳ, Kỳ Duyên dần trưởng thành hơn, xây dựng hình ảnh một người đẹp độc lập, tự tin và chủ động với những lựa chọn nghề nghiệp.

Kỳ Duyên gây chú ý với hành động tinh tế tại cinetour Chị chị em em 3. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia các chương trình truyền hình và đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại những cuộc thi sắc đẹp, Kỳ Duyên bắt đầu thử sức với điện ảnh. Năm 2025, cô có vai diễn đầu tay trong Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành, hóa thân thành Karen. Nhân vật có tính cách sắc sảo, lạnh lùng và tạo ra nhiều biến chuyển trong câu chuyện tình cảm của các nhân vật chính. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nàng hậu vẫn nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình cùng phong thái phù hợp với nhân vật.

Đến năm 2026, Kỳ Duyên tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Lần này, cô đảm nhận vai Thị Mầu, một tiểu thư quyền quý vùng Kinh Bắc xưa, sở hữu vẻ ngoài đài các nhưng mang nhiều tổn thương và những giằng xé nội tâm. Đây là thử thách lớn hơn so với vai diễn đầu tay khi nhân vật đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý phức tạp, đồng thời yêu cầu diễn viên thích nghi với cách giao tiếp, nhịp điệu và lễ nghi của bối cảnh Bắc Bộ xưa.

Trong quá trình quảng bá phim, Kỳ Duyên từng thừa nhận bản thân còn non kinh nghiệm khi đứng cạnh những diễn viên như Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu. Vai Thị Mầu cũng tạo ra những ý kiến trái chiều về diễn xuất, đặc biệt là cách nhấn nhá và đài từ. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô xem những góp ý từ khán giả là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Cô cũng khẳng định Thị Mầu mới là vai diễn điện ảnh thứ hai và hành trình theo đuổi lĩnh vực này vẫn còn dài.

Ở cuộc sống đời thường, Kỳ Duyên duy trì hình ảnh năng động, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện thể thao, du lịch và gặp gỡ bạn bè. Mối quan hệ thân thiết giữa cô và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng nhiều lần thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh các hoạt động thời trang, nàng hậu đang dành thêm thời gian cho những dự án điện ảnh, từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sau hơn một thập kỷ đăng quang.

Kỳ Duyên gây chú ý với hành động tinh tế tại cinetour Chị chị em em 3.

Từ một hoa hậu bước vào showbiz khi còn rất trẻ đến người đẹp thử sức với vai trò diễn viên, Kỳ Duyên đang có nhiều thay đổi trong hành trình nghệ thuật. Khoảnh khắc từ chối nhận hoa tại cinetour lần này tuy nhỏ nhưng giúp cô ghi điểm ở cách quan tâm đến đồng nghiệp. Trong khi con đường diễn xuất vẫn cần thêm thời gian để chứng minh năng lực, những hành động và lựa chọn của Kỳ Duyên tiếp tục khiến khán giả chú ý.