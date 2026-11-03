Chuyện gì xảy ra ở Ca sĩ mặt nạ

Ca sĩ mặt nạ năm nay có lượng khá đông đảo gương mặt được cho là bước ra từ sân chơi Anh trai “say hi” hay Em xinh “say hi”. Những gương mặt này đã phát huy lợi thế lớn trong những sân chơi thiên về trình diễn, giải trí như vũ trụ “say hi”. Nhưng sang đến Ca sĩ mặt nạ - chương trình đòi hỏi sự biến hóa trong chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc, họ thường bộc lộ hạn chế.

Nhiều gương mặt quen thuộc

“Thành công của mùa này là giữ lại format giống mùa 1. Còn thất bại là cho quá nhiều Anh trai ‘say hi’, Em xinh ‘say hi' hát. Ban nhạc đánh cũng không hay”, đây là một bình luận dưới phần trình diễn của Lionvuituoi với tiết mục Rất lâu rồi mới khóc. Phía dưới bình luận kể trên, nhiều khán giả khác đồng tình quan điểm. Với trường hợp Lionvuituoi, mascot này được đông đảo khán giả dự đoán là Xuân Định K.Y hoặc Bùi Duy Ngọc. Cả 2 cái tên này đều từng tham gia vũ trụ “say hi”.

Ngoài Lionvuituoi, nhiều gương mặt khác ở mùa năm nay được khán giả dự đoán là dàn ca sĩ của Em xinh “say hi” hoặc Anh trai “say hi”, chẳng hạn Khỉ Xù Mì được cho là Muội, Cao Bồi Lang được nhận xét giống Dương Domic hoặc RHYDER. BÒ SỮA ACHU khiến khán giả liên tưởng tới CongB, KOALAOKE có giọng hát được cho là liên quan đến ca sĩ buitruonglinh.

Những cái tên kể trên chỉ là suy đoán nhưng ít nhất 2 lần khán giả đã đoán đúng. Cụ thể là trường hợp của Negav và Quân A.P.

Quân A.P bị loại ở tập vừa lên sóng còn Negav rời chương trình một tuần trước đó. Hạn chế của cả 2 là giọng hát quá dễ đoán, không đột phá so với những tiết mục bình thường.

Quân A.P bị loại trong tập phát sóng tối 31/10, sau khi Negav rời cuộc chơi một tuần trước đó. Với ca khúc Kẻ say tình, Quân A.P với mascot DOL-LA-LA phát huy thế mạnh ở chất giọng trầm ấm, dày và hơi khàn. Màu giọng giàu tính tự sự phù hợp với giai điệu buồn, nhẹ nhàng của ca khúc. Tuy nhiên, cách xử lý không khác biệt đáng kể so với vòng trước khiến phần trình diễn của ca sĩ này thiếu bất ngờ. Người nghe có thể nhận ra nam ca sĩ ngay từ những câu hát đầu tiên.

Sau khi lộ diện, Quân A.P cũng thừa nhận tiếc nuối vì phải dừng chân sớm. Ca sĩ cho rằng lựa chọn ca khúc chưa phù hợp khiến anh chưa thể hiện được hết khả năng.

Quân A.P bị loại sớm ở Ca sĩ mặt nạ.

Ở hai vòng bảng B, DOL-LA-LA lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5. Sau khi cộng kết quả, mascot đạt tổng tỷ lệ bình chọn 15,72%, xếp cuối bảng và phải tháo mặt nạ.

Trường hợp Negav cũng có điểm tương đồng. Trong hai vòng thi, giọng hát của anh vẫn là dấu hiệu dễ nhận diện. Ở vòng hai, với mascot GAUCI, nam ca sĩ lựa chọn Có hẹn với thanh xuân, ca khúc pop do GREY D và Nicky sáng tác, từng gắn liền với nhóm MONSTAR.

Bản phối nhẹ nhàng, giàu cảm xúc giúp GAUCI mang đến màu sắc khác so với phần trình diễn trước. Giọng hát của mascot cho thấy sự tiến bộ, nhất là ở cách sử dụng giọng gió. Khả năng làm chủ sân khấu và giữ nhịp cũng được cải thiện.

Dù vậy, tiết mục vẫn chưa tạo dấu ấn rõ nét về chất giọng hay kỹ thuật. Ở những nốt cao, GAUCI giữ được sự ổn định nhưng giọng hát thiếu độ vang và sáng. Về cuối bài, mascot chuyển sang lối trình diễn ngẫu hứng, trẻ trung nhằm đánh lạc hướng người nghe. Tuy nhiên, chất giọng ấm cùng cách nhả chữ mềm mại vẫn là những đặc điểm khiến khán giả dễ liên tưởng đến Negav.

Hai trường hợp cho thấy việc thay đổi phong thái, cách trình diễn hoặc lựa chọn ca khúc chưa chắc đủ để che giấu danh tính nếu nghệ sĩ vẫn giữ nguyên những đặc điểm đặc trưng trong giọng hát. Với một chương trình như Ca sĩ mặt nạ, nơi sự tò mò về danh tính là một phần sức hút, khả năng biến hóa trong cách xử lý ca khúc có ý nghĩa không kém kỹ năng biểu diễn trên sân khấu.

Giọng hát chưa thỏa mãn kỳ vọng

Ngoài tham gia với tư cách thí sinh, dàn anh trai, em xinh còn xuất hiện dày đặc ở vai trò cố vấn. Tất cả cố vấn của 5 tập đã lên sóng của Ca sĩ mặt nạ năm nay đều từng tham gia vũ trụ “say hi”. Dẫn đến, cả cố vấn lẫn ca sĩ thi đấu đều tạo cho khán giả cảm giác quá quen thuộc, thiếu đi sự mới mẻ.

Bất lợi khác của nhiều ca sĩ từ vũ trụ “say hi” là giọng hát, lối xử lý. Họ phù hợp với các chương trình mang tính trình diễn, đòi hỏi giọng hát ổn định đồng thời vũ đạo, kỹ năng sân khấu tốt. Nhưng nếu chỉ tập trung vào giọng hát và kỹ thuật, không phải ai cũng tạo được sự ấn tượng. Thậm chí MIMIBU (được cho là Lyhan - á quân Em xinh ‘say hi’) đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Tiết mục của MIMIBU đang gây tranh luận trên MXH.

Trong phần trình diễn Hello em có khỏe không?, MIMIBU lựa chọn cách xử lý thiên về màu sắc Indie tự sự, pha nét ma mị. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng giọng hát của mascot này khá chói, chưa hòa quyện với phần nhạc nền, cách xử lý chữ cũng khiến lời ca khó nghe rõ.

Phản ứng trái chiều dưới tiết mục cho thấy lựa chọn cách hát khác lạ của mascot chưa chắc hiệu quả nếu không tạo được sự hài hòa giữa giọng hát, bản phối và tinh thần ca khúc. Với MIMIBU, màu sắc thể hiện có thể giúp mascot tạo sự khác biệt, nhưng cũng đồng thời trở thành yếu tố gây tranh cãi.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ từ vũ trụ “say hi” có thể giúp Ca sĩ mặt nạ tiếp cận tệp fan mới - những người yêu thích Anh trai “say hi” hoặc Em xinh “say hi”. Thế nhưng, thách thức nằm ở việc họ có thể mang đến điều gì mới khi bước vào một sân chơi với tiêu chí khác. Nếu chỉ lặp lại màu giọng và phong cách quen thuộc, những ca sĩ này khó tạo được những màn trình diễn đủ sức khiến khán giả bất ngờ.