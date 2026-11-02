Xe khách nghi mất phanh lao vút xuống đèo, đâm vào ôtô con

Clip camera hành trình của phương tiện đi phía sau xe ô tô khách ghi lại. Nguồn: Mạng xã hội.

Khoảng 12h50, ngày 1/11, tại Km6+365, Tỉnh lộ 155, thuộc thôn Ún Tà, xã Cốc San, xe khách BKS 15H-215.XX di chuyển theo hướng từ phường Sa Pa về Lào Cai đã va chạm với ô tô con BKS 29A-36X.XX đi cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng; riêng ô tô con biến dạng nặng tại nhiều vị trí. Ngoài ra, 3 cọc tiêu thuộc hệ thống an toàn giao thông đường bộ cũng bị hư hại. Rất may, lái xe và hành khách trên hai phương tiện không bị thương.

Xe ô tô con bị biến dạng sau va chạm với xe khách. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, xe khách có dấu hiệu gặp sự cố kỹ thuật, nghi liên quan đến hệ thống phanh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã có mặt tại hiện trường để cảnh báo, điều tiết giao thông, phối hợp di chuyển phương tiện và xử lý các hạng mục bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 15h cùng ngày, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ va chạm đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.