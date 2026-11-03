Châu Tinh Trì bất ngờ tái hợp Trương Bá Chi

Theo Oriental Daily, Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi bất ngờ tái hợp trong phiên bản lồng tiếng Quảng Đông của bộ phim Công Phu Nữ Túc. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những khán giả từng yêu thích hai nghệ sĩ qua các tác phẩm điện ảnh Hong Kong.

Điều đặc biệt là Trương Bá Chi không trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh mà đảm nhận công việc lồng tiếng. Theo truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên được lựa chọn để thể hiện lời thoại Quảng Đông cho nhân vật Song Song do Trương Tiểu Phi thủ vai.

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi gây chú ý khi tái hợp trong phiên bản lồng tiếng Quảng Đông của Công Phu Nữ Túc.

Đây là vai nữ chính giữ vị trí đội trưởng kiêm thủ môn của đội bóng Nga Mi trong phim. Việc giao phần lồng tiếng cho Trương Bá Chi được xem là một trong những điểm nhấn của phiên bản mới, đồng thời đánh dấu lần hợp tác đáng chú ý giữa cô và Châu Tinh Trì sau nhiều năm.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Trương Bá Chi từng úp mở về một dự án đặc biệt với Châu Tinh Trì. Nữ diễn viên cho biết bản thân cũng không ngờ cơ hội hợp tác này lại xuất hiện và cảm thấy rất vui khi mọi chuyện trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, Trương Bá Chi không tiết lộ cụ thể công việc sẽ đảm nhận. Phải đến khi thông tin về dàn diễn viên lồng tiếng Quảng Đông được công bố, khán giả mới biết điều bất ngờ mà cô đề cập chính là tham gia Công Phu Nữ Túc bằng giọng nói.

Công Phu Nữ Túc tiếp nối phong cách hài võ thuật quen thuộc của Châu Tinh Trì với câu chuyện về đội bóng đá nữ.

Bộ phim do Châu Tinh Trì thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Lưu Gia Linh và Thái Tư Bối. Tác phẩm khai thác đề tài bóng đá nữ kết hợp võ thuật, tiếp nối phong cách hài hành động từng làm nên thương hiệu của nam đạo diễn.

Công Phu Nữ Túc cũng được xem là tác phẩm tiếp nối tinh thần của Đội Bóng Thiếu Lâm, bộ phim nổi tiếng ra mắt năm 2001. Tuy nhiên, dự án mới tập trung vào đội bóng nữ với những nhân vật, câu chuyện và thử thách riêng.

Trước đó, khi quảng bá Công Phu Nữ Túc tại Hong Kong vào tháng 8, Châu Tinh Trì từng giải thích rằng ê-kíp không kịp hoàn thành phiên bản lồng tiếng Quảng Đông do hạn chế về thời gian sản xuất. Điều này khiến một bộ phận khán giả địa phương tiếc nuối, bởi tiếng Quảng Đông vốn gắn liền với phong cách hài đặc trưng của ông.

Trương Bá Chi đảm nhận phần lồng tiếng Quảng Đông cho nhân vật do Trương Tiểu Phi thủ vai trong Công Phu Nữ Túc.

Sau một thời gian chuẩn bị, Châu Tinh Trì cùng Thái Tư Bối và những nghệ sĩ khác đã tham gia thu âm cho phiên bản mới. Để hoàn thiện lời thoại của các nhân vật do diễn viên đại lục đảm nhận, nhà sản xuất quyết định mời thêm những gương mặt quen thuộc với khán giả Hong Kong.

Trong số đó, sự xuất hiện của Trương Bá Chi được chú ý nhiều hơn cả nhờ mối liên hệ lâu năm với Châu Tinh Trì. Theo Oriental Daily, phiên bản Quảng Đông dự kiến được đưa trở lại các rạp tại Hong Kong trong thời gian tới, nhưng lịch phát hành cụ thể chưa được công bố.

Trương Bá Chi từng có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi được Châu Tinh Trì lựa chọn đóng vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch năm 1999. Khi đó, nữ diễn viên mới 18 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh.

Trương Bá Chi từng ghi dấu ấn với vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch, tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì năm 1999.

Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đã tạo nên một trong những tác phẩm được yêu thích của điện ảnh Hong Kong cuối thập niên 1990. Nhân vật Liễu Phiêu Phiêu với tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng giàu tình cảm trở thành vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp Trương Bá Chi.

Đến năm 2001, cô tiếp tục xuất hiện với vai khách mời trong Đội Bóng Thiếu Lâm. Trương Bá Chi cùng Mạc Văn Úy đảm nhận một phân cảnh hài hước, xuất hiện với tạo hình nam giới có ria mép.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trương Bá Chi nhắc lại vai khách mời này với tâm trạng vui vẻ. Cô tiết lộ tạo hình có ria mép khi ấy khiến bản thân liên tưởng đến hình ảnh cha mình thời trẻ.

Trương Bá Chi từng xuất hiện với tạo hình nam giới hài hước trong Đội Bóng Thiếu Lâm năm 2001.

Sau hơn hai thập kỷ, việc Trương Bá Chi tham gia lồng tiếng cho Công Phu Nữ Túc mang ý nghĩa đặc biệt bởi dự án có mối liên hệ với chính bộ phim cô từng góp mặt năm 2001.

Lần tái hợp cũng cho thấy sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ không nhất thiết phải diễn ra trước ống kính. Dù chỉ thể hiện giọng nói, Trương Bá Chi vẫn có cơ hội đóng góp vào cách khán giả Hong Kong cảm nhận nhân vật Song Song trên màn ảnh.

Bên cạnh thông tin về dự án, phía Châu Tinh Trì cũng lên tiếng phủ nhận một tấm poster lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng ông và nữ diễn viên Bạch Lộc sẽ cùng tham dự sự kiện Đêm Giao Lưu Văn Hóa Hong Kong vào ngày 28/11. Đại diện nam nghệ sĩ khuyến cáo công chúng không tin vào thông tin chưa được xác nhận.

Sau hơn hai thập kỷ, Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi tiếp tục hợp tác, gợi nhớ những dấu ấn của điện ảnh Hong Kong một thời.

Với những người yêu thích điện ảnh Hong Kong, sự tái hợp giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi là một điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản Quảng Đông Công Phu Nữ Túc. Sau nhiều năm kể từ Vua Hài Kịch và Đội Bóng Thiếu Lâm, cả hai tiếp tục có tên trong cùng một dự án, lần này thông qua công việc lồng tiếng thay vì diễn xuất trực tiếp.