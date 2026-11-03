NSND Việt Anh có động thái lạ sau khi cùng vợ kém 36 tuổi rời Sài Gòn

Mới đây, NSND Việt Anh khiến nhiều người chú ý khi liên tiếp chia sẻ những dòng trạng thái giàu suy ngẫm trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ viết: “Sống, để yêu thương và mãi chỉ thương yêu. Vậy đi dễ thương lắm”.

Không lâu sau, NSND Việt Anh tiếp tục đăng tải một chia sẻ khác: “Danh vọng là phù du, nhưng nhiều người biết mà chưa hiểu. Hiểu, ta sẽ không nói gì về ta”. Những dòng chữ ngắn gọn, có phần chiêm nghiệm của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, ông không nói rõ điều gì khiến mình có những suy nghĩ này.

NSND Việt Anh gây chú ý.

Đáng chú ý, động thái trên xuất hiện sau khi NSND Việt Anh chia sẻ hình ảnh cùng bà xã Chân Chân trên máy bay. Kèm theo khoảnh khắc đời thường, ông viết: “Tạm xa Sài Gòn ít bữa nhen!”. Bức ảnh ghi lại chuyến đi chung của hai vợ chồng lập tức thu hút bình luận từ bạn bè, đồng nghiệp.

Dưới bài đăng, nghệ sĩ Phương Bình hài hước trêu: “Show hoá show”. NSND Việt Anh sau đó giải thích: “Đi đám tang người quen thân”. Qua phản hồi này, nam nghệ sĩ cho biết chuyến đi không phải để biểu diễn mà nhằm tiễn biệt một người quen thân. Sau khoảnh khắc cùng vợ rời TP.HCM, những dòng trạng thái mới của NSND Việt Anh càng khiến công chúng tò mò về tâm trạng hiện tại của ông.

NSND Việt Anh chia sẻ hình ảnh cùng bà xã Chân Chân trên máy bay.

Ở tuổi U70, NSND Việt Anh đang có cuộc sống tương đối bình yên bên người vợ kém 36 tuổi. Chân Chân không chỉ là bạn đời mà còn đồng hành với nam nghệ sĩ trong công việc. Cô hỗ trợ ông sắp xếp lịch trình, quản lý hoạt động cá nhân và chăm lo trang phục khi tham gia sự kiện. Cả hai quen nhau vào đầu năm 2024, sau đó đăng ký kết hôn vào năm 2025. Dù chưa tổ chức đám cưới rình rang, họ vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp đời thường lẫn công việc.

Trước đó, NSND Việt Anh từng chia sẻ niềm vui khi cùng vợ có được căn hộ tại Bình Chánh sau nhiều năm thuê nhà. Cuộc sống của hai người không chỉ xoay quanh nghệ thuật. Họ còn thử sức với công việc kinh doanh đồ ăn trực tuyến, trong đó Chân Chân đảm nhận việc nấu nướng, còn nam nghệ sĩ đôi khi phụ giao hàng. Con gái riêng của NSND Việt Anh cũng đã trở về Việt Nam sau nhiều năm học tập tại Australia và ủng hộ hạnh phúc mới của cha. Những thay đổi này phần nào cho thấy cuộc sống của ông có thêm điểm tựa sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho sân khấu và phim ảnh.

NSND Việt Anh và vợ.

Về sự nghiệp, NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh phía Nam. Ông có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, từng ghi dấu qua các vở diễn như Dạ cổ hoài lang, Lôi Vũ, Đêm họa mi. Vai ông Năm trong Dạ cổ hoài lang giúp nam nghệ sĩ nhận giải Mai Vàng năm 1995 ở hạng mục Nam diễn viên sân khấu. Trên truyền hình, ông góp mặt trong nhiều tác phẩm như Hoa thiên điểu, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi, Gia đình là số 1 và Mẹ biển.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSND Việt Anh từng tham gia nhiều phim có doanh thu đáng chú ý. Trong đó, Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ thu khoảng 475 tỷ đồng, còn Mai cán mốc khoảng 551 tỷ đồng. Ông cũng góp mặt trong Hai Muối với doanh thu khoảng 40,5 tỷ đồng và Mùa Hè Đẹp Nhất đạt hơn 4 tỷ đồng.

Trong năm 2026, NSND Việt Anh tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật. Trên truyền hình, ông đảm nhận vai Hai Phước trong Phù Sa, tác phẩm khai thác đời sống người dân miền Tây trước những biến động của vùng sông nước. Ở điện ảnh, nam nghệ sĩ góp mặt trong Trại Giam Hạnh Phúc. Bên cạnh đó, ông còn chuẩn bị cho vở diễn Hùng khí triều Trần tại sân khấu IDECAF, đảm nhận vai Trần Thủ Độ.

Từ những dòng trạng thái mới nhất đến các dự án đang thực hiện, NSND Việt Anh vẫn cho thấy sự gắn bó với nghệ thuật ở tuổi U70. Trong khi đó, cuộc sống bên bà xã Chân Chân tiếp tục là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hiện tại của nam nghệ sĩ.