BIGBANG lập cột mốc lịch sử tại Australia, khẳng định vị thế huyền thoại Kpop

Sau hai thập kỷ hoạt động, BIGBANG tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những nhóm nhạc nam có tầm ảnh hưởng lớn nhất Kpop. Mới đây, nhóm gây chú ý khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên tổ chức concert cá nhân tại sân vận động Accor ở Sydney (Australia), đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 31/10, BIGBANG đã tổ chức đêm diễn thuộc khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS tại sân vận động Accor, Sydney. Đây là địa điểm từng đón tiếp nhiều ngôi sao quốc tế đình đám như Taylor Swift và Coldplay. Việc BIGBANG trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên tổ chức concert cá nhân tại sân vận động này được xem là dấu ấn đáng chú ý, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, BIGBANG trở lại Sydney để tổ chức concert riêng kể từ năm 2015. Khoảng thời gian dài không xuất hiện tại thành phố này càng khiến đêm diễn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ địa phương.

BIGBANG mở màn chương trình bằng loạt ca khúc sôi động như FANTASTIC BABY, HANDS UP và TONIGHT. Ngay từ những phút đầu tiên, nhóm đã khuấy động bầu không khí bằng phong cách trình diễn mạnh mẽ cùng khả năng làm chủ sân khấu đặc trưng. Tiếp đó, những bản hit gắn liền với tên tuổi BIGBANG như LOSER, Haru Haru, Lies và BANG BANG BANG lần lượt vang lên, đưa khán giả trở về với những giai đoạn đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của nhóm.

Bên cạnh các ca khúc quen thuộc, BIGBANG còn mang đến những sân khấu solo thể hiện màu sắc riêng của từng thành viên và giới thiệu ca khúc mới BiiiG. Sự kết hợp giữa những bản hit đình đám trong quá khứ và âm nhạc mới giúp chương trình trở nên đa dạng, đồng thời cho thấy nhóm vẫn đang tiếp tục làm mới mình thay vì chỉ dựa vào hào quang đã có.

Không chỉ gây ấn tượng bằng danh sách ca khúc, concert tại Sydney còn được đầu tư về mặt trình diễn. Phần nhạc sống từ ban nhạc, những màn vũ đạo đồng đều của dàn vũ công cùng hiệu ứng sân khấu và pháo hoa tạo nên không gian biểu diễn hoành tráng. Xuyên suốt chương trình, khán giả liên tục hòa giọng theo các ca khúc, reo hò và cổ vũ nhiệt tình cho thần tượng.

Khép lại đêm diễn, các thành viên BIGBANG gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm trong suốt chặng đường 20 năm. Nhóm chia sẻ: "Cuối cùng BIGBANG cũng đã trở lại. Chúng tôi có thể kỷ niệm 20 năm nhờ V.I.P". Các thành viên cũng bày tỏ mong muốn khoảnh khắc này sẽ là khởi đầu cho nhiều năm tháng đồng hành tiếp theo, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến niềm hạnh phúc cho người hâm mộ.

Sau dấu mốc tại Australia, BIGBANG sẽ tiếp tục hành trình world tour tại châu Á với hai đêm diễn dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8/11 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok (Thái Lan). Đáng chú ý, trước sự hưởng ứng của người hâm mộ, chương trình tại Bangkok đã được bổ sung thêm suất diễn.

Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn XX : COSMOS sẽ đưa BIGBANG đến 19 thành phố thuộc Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á, với tổng cộng 39 đêm diễn.

Ở thời điểm kỷ niệm 20 năm hoạt động, việc liên tiếp tạo nên những cột mốc mới cho thấy sức hút của BIGBANG vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ những bản hit từng định hình một giai đoạn của Kpop đến khả năng chinh phục các sân vận động quốc tế, nhóm tiếp tục chứng minh vị thế đặc biệt trong làng nhạc Hàn Quốc. Với BIGBANG, 20 năm dường như không phải dấu chấm hết cho một hành trình huy hoàng, mà đang mở ra một chương mới cùng những người hâm mộ đã chờ đợi họ suốt nhiều năm.