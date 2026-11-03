Hoắc Kiến Hoa trở lại phim truyền hình Đài Loan sau 20 năm

Hoắc Kiến Hoa chính thức trở lại màn ảnh nhỏ Đài Loan sau khoảng 20 năm với bộ phim Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu (The Miracle of the Emergency Room). Tác phẩm thuộc thể loại y khoa, quy tụ dàn diễn viên gồm Dương Cẩn Hoa, Thái Phàm Hy, Chiêm Tử Huyên và Bành Thiên Hựu, dự kiến phát hành toàn cầu trên Netflix vào ngày 12/11.

Theo truyền thông Đài Loan, đây là lần đầu Hoắc Kiến Hoa đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình quê nhà kể từ Ngọc Bích Trên Mái Nhà năm 2006. Sự trở lại của nam diễn viên thu hút sự chú ý khi anh lựa chọn một nhân vật có nhiều khác biệt so với những vai diễn từng làm nên tên tuổi trong dòng phim tình cảm và cổ trang.

Hoắc Kiến Hoa trở lại màn ảnh nhỏ Đài Loan sau 20 năm với bộ phim y khoa Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu.

Trong Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu, Hoắc Kiến Hoa thủ vai Châu Thừa Tuấn, phó trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện Trung Ương. Đây là bác sĩ giàu kinh nghiệm, sở hữu chuyên môn vững vàng, luôn phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong những tình huống liên quan đến tính mạng bệnh nhân.

Không chỉ trực tiếp tham gia cứu chữa, Châu Thừa Tuấn còn có trách nhiệm hướng dẫn các bác sĩ trẻ. Câu chuyện bắt đầu khi anh quyết định tuyển Lâm Cảnh Minh, một sinh viên y khoa có thành tích học tập không nổi bật nhưng luôn mong muốn giúp đỡ người khác.

Nhân vật do Thái Phàm Hy đảm nhận cùng hai bác sĩ nội trú năm đầu là Đường Hy và Giang Đông Ngạn bước vào môi trường cấp cứu đầy áp lực. Tại đây, những người trẻ phải đối diện với các ca bệnh nguy hiểm, sai sót nghề nghiệp và những quyết định không dễ dàng.

Hoắc Kiến Hoa hóa thân thành bác sĩ Châu Thừa Tuấn, người trực tiếp đối mặt với những ca cấp cứu nguy hiểm.

Điểm đáng chú ý của dự án còn nằm ở màn tái hợp giữa Hoắc Kiến Hoa và Dương Cẩn Hoa sau hơn hai thập kỷ. Cả hai từng hợp tác trong Khu Vườn Bí Mật Của Tôi khi còn là những gương mặt trẻ của truyền hình Đài Loan.

Tại buổi họp báo ngày 15/10, Hoắc Kiến Hoa tiết lộ cơ hội làm việc cùng Dương Cẩn Hoa là một trong những lý do quan trọng khiến anh nhận lời tham gia bộ phim. Nam diễn viên muốn khám phá sự thay đổi trong cách diễn xuất và quan điểm sống của cả hai sau nhiều năm.

Anh nhận xét Dương Cẩn Hoa hiện có lối diễn xuất trưởng thành, chính xác và chủ động hơn trong việc thể hiện ý tưởng. Với Hoắc Kiến Hoa, lần gặp lại này không chỉ gợi nhớ kỷ niệm cũ mà còn mở ra cơ hội tạo nên sự ăn ý mới trên màn ảnh.

Hoắc Kiến Hoa và Dương Cẩn Hoa tái hợp trên màn ảnh sau hơn hai thập kỷ kể từ lần hợp tác trước.

Dương Cẩn Hoa đảm nhận vai Hà Vũ Hoa, bác sĩ cấp cứu kỳ cựu với phong cách làm việc quyết đoán. Dù luôn thể hiện sự mạnh mẽ trước đồng nghiệp và bệnh nhân, nhân vật lại mang những tổn thương tâm lý từ các tranh chấp và áp lực nghề nghiệp.

Nữ diễn viên cho biết cô đặc biệt quan tâm đến sự đối lập trong tính cách Hà Vũ Hoa. Khi mặc áo blouse trắng, nhân vật phải bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Nhưng khi trở về cuộc sống riêng, cô vẫn có những nỗi sợ, sự nghi ngờ và cảm giác bất lực như bất kỳ người bình thường nào.

Bên cạnh hai diễn viên chính, Thái Phàm Hy vào vai Lâm Cảnh Minh, bác sĩ trẻ nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, Chiêm Tử Huyên thể hiện Đường Hy, người có thành tích học tập xuất sắc và luôn đặt yêu cầu cao với bản thân. Bành Thiên Hựu đảm nhận Giang Đông Ngạn, bác sĩ trẻ tài năng nhưng có tính cách lạnh lùng.

Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu quy tụ dàn diễn viên gồm Hoắc Kiến Hoa, Dương Cẩn Hoa, Thái Phàm Hy, Chiêm Tử Huyên và Bành Thiên Hựu.

Để thể hiện chân thực môi trường bệnh viện, đoàn phim tổ chức khoảng hai tháng huấn luyện chuyên môn trước khi ghi hình. Các diễn viên được hướng dẫn những thao tác như đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi, sử dụng máy siêu âm và xử lý tình huống cấp cứu.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận việc ghi nhớ những thuật ngữ y khoa bằng tiếng Anh là thử thách không nhỏ. Nam diễn viên phải luyện tập nhiều lần để có thể đọc lời thoại tự nhiên, đồng thời thực hiện những thao tác chuyên môn đủ thuyết phục trước ống kính.

Trong một cảnh quay, anh phải liên tục đưa ra các chỉ định xét nghiệm và kiểm tra y khoa bằng những thuật ngữ phức tạp. Sau khi hoàn thành, Hoắc Kiến Hoa hài hước thừa nhận phần lời thoại này thực sự khó nhớ.

Hoắc Kiến Hoa dành nhiều thời gian luyện tập các thao tác chuyên môn và ghi nhớ thuật ngữ y khoa để thể hiện vai bác sĩ.

Anh cho biết mục tiêu lớn nhất khi thể hiện vai bác sĩ là khiến khán giả, đặc biệt những người làm trong ngành y, cảm thấy nhân vật có tính chân thực. Nam diễn viên dành thời gian quan sát cách các bác sĩ giao tiếp, đưa ra quyết định và xử lý công việc tại bệnh viện để bổ sung chất liệu diễn xuất.

Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu do Lý Chí Tường đạo diễn, Hoàng Tĩnh Tổ tham gia biên kịch và Lý Lương Ngọc đảm nhận vai trò giám chế. Dự án được thực hiện bởi ê-kíp từng đứng sau Nước Mắt Của Thần Lửa, bộ phim Đài Loan gây chú ý với câu chuyện về những người lính cứu hỏa.

Tác phẩm mới tiếp tục khai thác áp lực của những nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Tuy nhiên, lần này câu chuyện tập trung vào phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, mâu thuẫn y đức, tranh chấp y khoa và cả sự đấu đá quyền lực trong bệnh viện.

Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu khai thác những áp lực và lựa chọn khó khăn của đội ngũ y bác sĩ tại phòng cấp cứu.

Với Hoắc Kiến Hoa, đây là cơ hội đánh dấu sự trở lại đáng chú ý tại thị trường truyền hình Đài Loan, đồng thời thử sức với hình tượng bác sĩ chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa anh và Dương Cẩn Hoa sau 20 năm cũng là một trong những điểm được mong chờ khi Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu lên sóng Netflix ngày 12/11.