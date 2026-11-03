Thảo Nhi Lê phản ứng khi Ngô Bảo Ngọc bỏ thi MGI All Stars 2026

Mới đây, Ngô Bảo Ngọc chính thức thông báo về việc rút lui khỏi MGI All Stars 2026 dù trước đó đã tích cực chuẩn bị cho hành trình này. Quyết định của người đẹp thu hút sự chú ý khi cô cho biết nguyên nhân xuất phát từ những thay đổi trong thông tin về đại diện Việt Nam tại cuộc thi. Cụ thể, phía ban tổ chức Miss Grand International công bố có hơn một thí sinh cùng đến từ Việt Nam tham gia. Điều này gây ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược mà công ty từng hoạch định cho Ngô Bảo Ngọc.

Ngô Bảo Ngọc thông báo bỏ thi MGI All Stars 2026.

Giữa lúc câu chuyện Ngô Bảo Ngọc bỏ thi MGI All Stars 2026 nhận được nhiều sự quan tâm, Thảo Nhi Lê cũng có động thái đáng chú ý. Chia sẻ quan điểm cá nhân về việc nhiều đại diện cùng một quốc gia tham gia một cuộc thi nhan sắc, người đẹp có phản ứng thẳng thắn.

Thảo Nhi Lê bày tỏ: "2 người tham gia cùng 1 cuộc thi? Nhi không thích. Một đất nước, một đại diện. Ngô Bảo Ngọc sẽ có cơ hội khác để tỏa sáng. Bạn ấy quyết định thế nào thì Nhi cũng mong bạn luôn hạnh phúc trên hành trình của mình. Mình không nên cạnh tranh với thí sinh cũng đến từ Việt Nam, ai lại thế".

Phát ngôn của Thảo Nhi Lê nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi cô không chỉ đưa ra quan điểm cá nhân mà còn thể hiện sự ủng hộ dành cho Ngô Bảo Ngọc. Nhiều khán giả đồng tình với suy nghĩ một quốc gia chỉ nên có một đại diện tại đấu trường nhan sắc, bởi điều này giúp thí sinh tập trung thể hiện bản thân và hạn chế tình trạng cạnh tranh giữa những người đẹp cùng quê hương.

Đáng chú ý, Thảo Nhi Lê và Ngô Bảo Ngọc vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai thường xuyên dành sự quan tâm, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy, chia sẻ lần này của Thảo Nhi Lê cũng được xem là lời động viên dành cho người bạn trước một quyết định không dễ dàng. Thay vì tiếc nuối hay gây thêm tranh luận, cô mong Ngô Bảo Ngọc có thể tiếp tục tìm kiếm những cơ hội phù hợp để tỏa sáng.

Thảo Nhi Lê bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định của Ngô Bảo Ngọc.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP.HCM, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, cô đã là gương mặt quen thuộc tại các đấu trường nhan sắc trong nước với nhiều thành tích đáng chú ý.

Năm 2022, Ngô Bảo Ngọc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt Top 10 chung cuộc, đồng thời giành giải phụ Người đẹp biển. Đến năm 2023, cô tiếp tục trở lại sân chơi này và tiến sâu vào Top 5. Người đẹp còn được trao các giải phụ Best Catwalk, Người đẹp biển và Đại sứ môi trường. Những kết quả trên cho thấy kinh nghiệm thi đấu cũng như thế mạnh về hình thể, kỹ năng trình diễn của cô.

Dù không tiếp tục hành trình tại MGI All Stars 2026, Ngô Bảo Ngọc vẫn sở hữu nền tảng kinh nghiệm và lượng khán giả ủng hộ nhất định. Sự động viên từ Thảo Nhi Lê cũng phần nào cho thấy tình bạn giữa hai người đẹp vẫn được duy trì, bất chấp những ồn ào xoay quanh quyết định dự thi lần này.