Cảnh sát đường thủy giải cứu người mắc lưới giữa sông Hồng

Tổ công tác đưa anh N. lên bờ an toàn.

Khoảng 21h ngày 1/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 213 tuyến sông Hồng, thuộc địa bàn xã Yên Lãng, TP. Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện một người đàn ông bị đuối nước giữa dòng.

Phát hiện nạn nhân, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác tiếp cận, cứu nạn và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được lực lượng chức năng cứu anh N.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.N. (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội). Qua trao đổi, anh N. cho biết trước đó đi thả lưới đánh cá trên sông Hồng, đoạn qua xã Yên Lãng. Trong lúc thu lưới, lưới bị mắc dưới nước khiến anh ngã xuống sông.

Đáng chú ý, trong lúc vùng vẫy tìm cách thoát thân, anh N. tiếp tục bị mắc kẹt vào lưới đánh cá, không thể tự giải thoát.

Sau khoảng 15 phút chới với giữa dòng nước, anh N. nghe thấy tiếng xuồng máy của lực lượng chức năng nên đã cố gắng kêu cứu.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 lập tức nhảy xuống sông, tiếp cận và giải cứu nạn nhân, đưa vào bờ an toàn.