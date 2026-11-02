Đang có mặt tại cơ sở kinh doanh, trung tá công an phát hiện nữ nhân viên bất tỉnh, lập tức có hành động kịp thời

Ngày 2/11, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc một cán bộ công an kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp, góp phần giúp nạn nhân vượt qua thời điểm nguy hiểm.

Theo đó, sáng 1/11, trong lúc có mặt tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Hới, Trung tá Nguyễn Thanh Hải – Cán bộ Công an phường Đồng Thuận phát hiện một nữ nhân viên có biểu hiện ngã quỵ, mất ý thức do hạ đường huyết nghiêm trọng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải sơ cứu nữ nhân viên - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước tình huống khẩn cấp, với kiến thức và kỹ năng sơ cứu được trang bị trong quá trình công tác, Trung tá Hải nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu, hỗ trợ nạn nhân và duy trì tình trạng ổn định cho đến khi nhân viên y tế có mặt và đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin cập nhật, nữ nhân viên đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hành động kịp thời của Trung tá Nguyễn Thanh Hải không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời điểm nguy hiểm mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ Công an gần gũi, trách nhiệm, luôn sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.