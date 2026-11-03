Harry Potter bản truyền hình công bố thêm dàn diễn viên mới

Loạt phim truyền hình Harry Potter của HBO tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố thêm nhiều diễn viên đảm nhận các nhân vật quen thuộc tại trường phù thủy Hogwarts. Theo Variety, những cái tên mới xuất hiện trong danh sách không chỉ có các hồn ma thuộc những nhà khác nhau mà còn bao gồm Chiếc Nón Phân Loại và bức chân dung canh giữ phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

David Threlfall, từng tham gia Shameless và Nightsleeper, sẽ đảm nhận phần lồng tiếng cho Chiếc Nón Phân Loại. Đây là vật phẩm phép thuật có nhiệm vụ quyết định học sinh năm nhất sẽ gia nhập Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw hay Hufflepuff.

HBO công bố thêm dàn diễn viên mới cho loạt phim truyền hình Harry Potter, trong đó có người lồng tiếng Chiếc Nón Phân Loại. Ảnh: Deadline.

Dù không có hình hài con người, Chiếc Nón Phân Loại giữ vai trò quan trọng trong hành trình đầu tiên của Harry Potter tại Hogwarts. Nhân vật có khả năng nhận biết tính cách, năng lực và những phẩm chất tiềm ẩn của từng học sinh, qua đó tạo nên một trong những nghi thức đáng nhớ nhất của thế giới phù thủy.

Bên cạnh đó, Leo Bill, diễn viên từng xuất hiện trong Alice in Wonderland, được lựa chọn vào vai Nick Suýt Mất Đầu, hồn ma đại diện cho nhà Gryffindor. Trong nguyên tác của J.K. Rowling, Nick là nhân vật có tính cách thân thiện, thường xuyên xuất hiện bên cạnh các học sinh và góp phần tạo nên không khí kỳ bí của lâu đài Hogwarts.

Phiên bản Harry Potter mới được kỳ vọng tái hiện đầy đủ hơn những nhân vật và chi tiết kỳ bí tại Hogwarts.

Andrew Brooke sẽ hóa thân thành Nam tước Đẫm Máu, hồn ma của nhà Slytherin, trong khi Daniel Fearn đảm nhận Tu sĩ Béo, hồn ma của Hufflepuff. Laura Smyth, từng tham gia Baby Reindeer, được giao vai Bà Béo, nhân vật trong bức chân dung bảo vệ lối vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Việc HBO đưa các nhân vật này trở lại cho thấy tham vọng tái hiện chi tiết đời sống tại Hogwarts. Trong loạt phim điện ảnh trước đây, một số hồn ma và chân dung biết nói chỉ có thời lượng xuất hiện hạn chế. Với cấu trúc phim truyền hình nhiều tập, ê-kíp có thêm không gian khai thác những chi tiết từng bị lược bỏ khi chuyển thể.

Trước đợt công bố này, HBO cũng xác nhận ba diễn viên mới đảm nhận các nhân vật thuộc gia đình Potter và Weasley. Jasper Talbot vào vai James Potter, Hannah Chinn thể hiện Lily Potter, còn Harry Gilby đảm nhận Charlie Weasley.

Gia đình Potter và Weasley sẽ có thêm những nhân vật được khai thác rõ nét trong loạt phim truyền hình của HBO.

James và Lily là cha mẹ của Harry Potter, những người thiệt mạng dưới tay Voldemort trước khi câu chuyện chính bắt đầu. Sự hy sinh của Lily để bảo vệ con trai trở thành yếu tố quan trọng xuyên suốt bộ truyện, đồng thời gắn liền với vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng trên trán Harry.

Trong khi đó, Charlie Weasley là anh trai của Ron, nổi tiếng với công việc nghiên cứu và chăm sóc rồng tại Romania. Nhân vật từng được nhắc đến trong loạt phim điện ảnh, nhưng chưa có cơ hội xuất hiện rõ nét như trong nguyên tác. Việc tuyển diễn viên riêng cho Charlie khiến nhiều người hâm mộ kỳ vọng phiên bản mới sẽ mở rộng câu chuyện về gia đình Weasley.

Ba nhân vật trung tâm của loạt phim lần lượt do Dominic McLaughlin, Arabella Stanton và Alastair Stout thể hiện. Họ sẽ kế nhiệm những vai diễn từng gắn liền với Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint trên màn ảnh rộng.

Loạt phim Harry Potter của HBO quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, tái hiện thế giới phù thủy qua một cách kể mới.

Dàn diễn viên còn có John Lithgow trong vai hiệu trưởng Albus Dumbledore, Janet McTeer đảm nhận giáo sư Minerva McGonagall, Paapa Essiedu hóa thân thành Severus Snape và Nick Frost vào vai Rubeus Hagrid.

Mùa đầu tiên được chuyển thể từ Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, theo chân Harry khi cậu phát hiện thân phận phù thủy và bắt đầu năm học đầu tiên tại Hogwarts. Tại đây, Harry kết bạn với Ron và Hermione, đồng thời dần khám phá những bí mật liên quan đến quá khứ của mình.

Francesca Gardiner đảm nhận vai trò biên kịch chính và giám đốc sản xuất. Mark Mylod tham gia chỉ đạo nhiều tập phim, trong khi tác giả J.K. Rowling và nhà sản xuất David Heyman cũng góp mặt trong đội ngũ sản xuất.

Đáng chú ý, HBO đã bắt đầu chuẩn bị mùa thứ hai dựa trên Harry Potter và Phòng chứa Bí mật. Những diễn viên được công bố cho phần này bao gồm Kit Harington trong vai Gilderoy Lockhart, Lenny Rush đảm nhận Dobby và Billy Barratt vào vai Tom Riddle.

HBO tiếp tục mở rộng thế giới Harry Potter với kế hoạch phát triển mùa hai dựa trên Phòng chứa Bí mật.

Theo kế hoạch, mùa đầu tiên của Harry Potter sẽ ra mắt trên HBO và HBO Max vào ngày 25/12/2026. Với dàn diễn viên được mở rộng và định hướng bám sát nguyên tác, phiên bản truyền hình đang được kỳ vọng mang đến một cách kể mới về thế giới phù thủy từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.