Cuộc sống hiện tại của 'Thằng Cò' phim Đất phương Nam: Livestream bán lẩu, giao đồ ăn

Là gương mặt được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua vai Cò trong phim "Đất phương Nam", Phùng Ngọc hiện mưu sinh bằng công việc livestream bán lẩu, quay video quảng cáo và giao đồ ăn tại Tp.HCM. Rời xa màn ảnh nhiều năm, cuộc sống của nam diễn viên trải qua không ít thăng trầm, từ làm nhiều nghề kiếm sống đến những biến cố tình cảm và khó khăn tài chính.

Thằng Cò trong “Đất phương Nam” là vai diễn để đời của diễn viên Phùng Ngọc.

Từ diễn viên nhí nổi tiếng đến cuộc sống chật vật mưu sinh

Sau vai diễn đầu đời, Phùng Ngọc nổi tiếng, được đánh giá là một trong những diễn viên nhí tiềm năng của màn ảnh nhỏ thập niên 1990. Anh tiếp tục tham gia phim Chú bé rắc rối (1998), tác phẩm chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh nhưng không thành công. Phùng Ngọc dần rút lui vì thấy hết duyên và không còn phù hợp với nghệ thuật.

Ở tuổi trưởng thành, Phùng Ngọc không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình hay các dự án phim ảnh. Thay vào đó, khán giả bắt gặp anh trong những buổi livestream giới thiệu món ăn, trò chuyện với khách hàng hoặc trực tiếp giao đồ ăn cho một quán lẩu tại phường Gò Vấp, Tp.HCM.

Phùng Ngọc bắt đầu công việc này từ đầu năm 2026 từ sự động viên của diễn viên Hùng Thuận, người từng đóng vai An trong "Đất phương Nam". Công việc hằng ngày của anh khá đa dạng, từ quay video quảng bá món ăn, livestream bán hàng, tư vấn khách đến chốt đơn. Khi quán thiếu nhân viên, anh sẵn sàng trực tiếp đi giao đồ ăn.

Phùng Ngọc cho biết đã lâu không đóng phim nên anh dần thích nghi với công việc mới. Thu nhập ổn định từ quán giúp anh trang trải sinh hoạt và có thêm điều kiện trả dần các khoản nợ. Công việc bận rộn cũng giúp nam diễn viên bớt suy nghĩ về những chuyện buồn trong cuộc sống.

Thỉnh thoảng, có khán giả nhận ra anh khi đến quán ăn. Gần đây, diễn viên Hùng Thuận cũng ghé thăm, dùng bữa và hỗ trợ bạn quảng bá công việc. Cuộc gặp gỡ của hai diễn viên từng gắn bó trên màn ảnh thu hút sự chú ý của khán giả.

Diễn viên Hùng Thuận ghé thăm, dùng bữa và hỗ trợ bạn quảng bá công việc mới. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Hiện Phùng Ngọc sống một mình trong căn phòng trọ khoảng 20 m2 ở ngoại ô Tp.HCM, với giá thuê 700.000 đồng mỗi tháng. Anh chủ yếu sử dụng nơi này để cất giữ đồ đạc và không thường xuyên ở lại.

Chiếc xe máy được diễn viên Phan Như Thảo tặng trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" vẫn được anh giữ gìn cẩn thận. Nam diễn viên xem đây là tài sản quý giá, không muốn sử dụng quá nhiều. Để thuận tiện đi lại, anh mua thêm một chiếc xe cũ với giá 2,5 triệu đồng.

Nam diễn viên vực dậy sau hôn nhân đổ vỡ, kinh doanh thua lỗ

Hành trình mưu sinh của Phùng Ngọc trải qua nhiều ngã rẽ. Năm 2023, khi còn làm bảo vệ, anh từng chia sẻ thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại gần như không đáng kể.

Sau đó, việc kinh doanh đồ ăn khô qua mạng cũng gặp khó khăn, thua lỗ khiến anh chịu thêm áp lực tài chính.

Tháng 7/2025, nam diễn viên xác nhận chia tay người vợ thứ hai, kém anh 10 tuổi. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới vào tháng 5/2024. Trong thời gian chung sống, họ thuê nhà, cùng nhau làm ăn và hy vọng xây dựng tương lai ổn định. Tuy nhiên, những bất đồng trong cuộc sống khiến mối quan hệ không thể tiếp tục. Theo Phùng Ngọc, cả hai chưa đăng ký kết hôn và chưa có con chung.

Sau đổ vỡ, nam diễn viên từng chia sẻ cảm giác trống trải khi phải sống một mình. Anh mong muốn có người bên cạnh để chia sẻ, động viên, cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Phùng Ngọc từng tâm sự rằng nếu người vợ còn ở bên, dù phải đi bán vé số mưu sinh, anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Không chỉ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, việc kinh doanh thua lỗ còn khiến Phùng Ngọc chịu áp lực lớn về tài chính. Anh cho biết từng mất ngủ kéo dài, phải vay tiền người quen để đi thăm khám và điều trị.

Từ một diễn viên nhí được yêu mến, Phùng Ngọc có hành trình trưởng thành nhiều chật vật. Hiện tại, anh không còn tìm kiếm ánh hào quang trên màn ảnh mà tập trung kiếm sống ổn định cuộc sống. Dù vậy, tình cảm của khán giả dành cho vai Cò năm nào vẫn là nguồn động viên đối với nam diễn viên sau nhiều năm rời xa nghệ thuật.

Đất phương Nam là phim truyền hình dài tập gây tiếng vang những năm 1990. Phim do Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Vinh Sơn đạo diễn và biên kịch dựa trên tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Trên bối cảnh những khu rừng ngập mặn Nam bộ, êkíp dựng lên cuộc sống của những nông dân bình dị thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Dù loạn lạc, mất mùa, người dân luôn đùm bọc, yêu thương, động viên nhau vượt qua gian khó. Các nhân vật trong phim trở thành hình tượng đẹp trong ký ức nhiều thế hệ như: bé An (Hùng Thuận), thằng Cò (Phùng Ngọc), Võ Tòng (Lê Quang), ông Ba bắt rắn (NSƯT Mạnh Dung), bác Ba Phi (nhà văn Mạc Can).