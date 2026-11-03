Chia sẻ của Soyeon (T-ARA) sau khi báo tin mang thai con đầu lòng

Soyeon là thành viên nhóm nhạc T-ARA, từng được đông đảo khán giả yêu mến qua loạt ca khúc đình đám. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ ca sĩ còn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cầu thủ bóng đá kém 9 tuổi Jo Yu Min.

Mới đây, Soyeon tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên ông xã sau khi thông báo mang thai con đầu lòng. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh Jo Yu Min trở về nhà với một bó hoa lớn trên tay. Kèm theo đó, cô hào hứng viết: "Món quà của Yumin sau chuyến thi đấu xa nhà".

Soyeon hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc chồng tặng hoa.

Soyeon còn tiết lộ đây là lần đầu tiên cô nhận hoa từ chồng tại Tokyo. Đáng chú ý, nữ ca sĩ dành lời khen cho sự tinh tế của ông xã khi luôn lựa chọn những loại hoa phù hợp với sở thích của mình. "Bó hoa đầu tiên nhận được từ Yumin ở Tokyo. Anh ấy vẫn luôn nhất quán trong việc lựa chọn theo sở thích của tôi...", cô chia sẻ.

Qua chia sẻ, có thể thấy Soyeon hạnh phúc trước sự quan tâm chu đáo của chồng. Dù bận rộn với lịch trình thi đấu, Jo Yu Min vẫn dành thời gian chuẩn bị món quà đặc biệt để tạo bất ngờ cho bà xã. Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự chú ý và những lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Trước đó, Soyeon khiến công chúng bất ngờ khi chính thức thông báo tin mang thai con đầu lòng đúng dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay, ngày 1/11, nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, tôi muốn chia sẻ một tin tức vô cùng biết ơn, quý giá và hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất hồi hộp. Em bé của chúng tôi sẽ sớm chào đời".

Thành viên nhóm nhạc T-ARA còn hài hước tiết lộ bản thân đang trải qua khoảng thời gian tăng cân, bụng ngày càng lớn và di chuyển có phần chậm chạp hơn. Cô cũng không quên nhắc đến phản ứng đáng yêu của Jo Yu Min trong suốt những tháng qua. Theo Soyeon, chồng cô đã phải cố gắng giữ kín niềm vui, bởi anh rất muốn chia sẻ tin tức này với mọi người. Nữ ca sĩ gọi ông xã là "ông bố quyền lực đáng yêu", đồng thời bày tỏ sự mong chờ khi ngày em bé chào đời đang đến gần.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả chúc mừng khi Soyeon báo tin mang thai.

Soyeon sinh năm 1987, ra mắt cùng T-ARA vào năm 2009. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, cô ghi dấu ấn qua nhiều bản hit đình đám. Năm 2022, nữ ca sĩ kết hôn với cầu thủ bóng đá Jo Yu Min, người kém cô 9 tuổi. Sau 4 năm chung sống, cả hai chuẩn bị chào đón con đầu lòng, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.