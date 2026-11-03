Tuyên bố của Quang Lê về chuyện nên duyên Thúy Nga ở tuổi 47

Quang Lê là nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, bolero, được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cuộc sống đời thường cũng như những mối quan hệ thân thiết của giọng ca sinh năm 1979 luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Quang Lê chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường khi nghệ sĩ Thúy Nga đến thăm nhà anh tại Mỹ. Nam ca sĩ hài hước đặt tiêu đề cho clip là: "Quang Lê hỏi chuyện tương lai, Thúy Nga tiết lộ ước mơ nếu cả hai nên duyên".

Quang Lê và Thúy Nga có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Trong video, cả hai xuất hiện với tâm trạng vui vẻ, liên tục trò chuyện và dành cho nhau những màn tương tác hài hước. Đáng chú ý, sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ khiến nhiều người thích thú, đặc biệt khi Quang Lê bất ngờ đưa ra tuyên bố liên quan đến chuyện kết hôn với đồng nghiệp.

Cụ thể, nam ca sĩ hài hước cho biết nếu cả hai nên duyên, anh sẵn sàng trao căn nhà đang sở hữu cho Thúy Nga. "Bây giờ nếu mình lấy nhau, chắc chắn căn nhà này là của Thúy Nga rồi. Tôi nhìn thấy hai đứa mình đẹp đôi nha", Quang Lê chia sẻ.

Trước lời bày tỏ có phần bất ngờ của đồng nghiệp, Thúy Nga cũng nhanh chóng tung hứng bằng những câu nói dí dỏm. Màn đối đáp tự nhiên, ăn ý của cả hai tạo nên không khí vui vẻ. Dù chỉ là câu chuyện đùa vui trong một lần gặp gỡ, tuyên bố của Quang Lê vẫn khiến nhiều khán giả chú ý.

Đáng nói, Thúy Nga còn tiết lộ cả hai thường xuyên có những màn kết hợp ngẫu hứng mỗi khi Quang Lê trở về Mỹ. Nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ: "Dạo này Quang Lê về Việt Nam nhiều, ít ở Mỹ hơn. Mỗi khi Quang Lê ở Mỹ là chúng tôi sẽ có 'tiểu phẩm' để khán giả xem. Tháng này mình làm tiểu phẩm yêu nhau, tháng sau mình làm tiểu phẩm ly dị, rồi mình quay lại sinh con".

Chia sẻ của Thúy Nga tiếp tục khiến câu chuyện trở nên thú vị. Có thể thấy, cả hai khá thoải mái khi tương tác trước ống kính, không ngại trêu chọc nhau bằng những tình huống liên quan đến chuyện tình cảm, hôn nhân. Sự ăn ý này cũng là một trong những lý do khiến những đoạn clip chung của họ nhận được sự chú ý.

Dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận thích thú trước màn tung hứng của hai nghệ sĩ. Một số người nhận xét Quang Lê và Thúy Nga có sự kết hợp duyên dáng, tự nhiên, đồng thời mong cả hai tiếp tục thực hiện thêm nhiều tiểu phẩm để mang đến tiếng cười cho công chúng. Không ít ý kiến còn hài hước nhắc đến lời hứa trao nhà của nam ca sĩ, cho rằng Thúy Nga đã có thêm một "ứng viên" sẵn sàng tặng tài sản nếu kết hôn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Quang Lê và Thúy Nga khiến khán giả chú ý bởi những màn tương tác gần gũi. Cả hai có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và ghi lại những khoảnh khắc đời thường.

Chính sự thoải mái trong cách trò chuyện giúp họ tạo được không khí vui vẻ, mang đến những nội dung giải trí cho người hâm mộ. Dù vậy, những phát ngôn liên quan đến chuyện cưới hỏi vẫn chỉ dừng lại ở màn đùa vui giữa hai nghệ sĩ, không phải thông báo về một mối quan hệ tình cảm ngoài đời.

Quang Lê và Thúy Nga có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ.

Ở tuổi 47, Quang Lê hiện vẫn dành phần lớn thời gian cho hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là ca hát. Sau nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ duy trì được vị trí nhất định trong dòng nhạc bolero và trữ tình. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh tiếp tục được khán giả yêu thích, đồng thời giúp giọng ca sinh năm 1979 giữ được lượng người hâm mộ ổn định ở cả Việt Nam lẫn cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Thời gian qua, Quang Lê thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các chương trình biểu diễn, gặp gỡ đồng nghiệp cũng như thực hiện những dự án âm nhạc. Nam ca sĩ cũng tích cực chia sẻ các video ghi lại cuộc sống thường ngày, những lần hội ngộ nghệ sĩ và hậu trường công việc trên mạng xã hội. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn gần gũi về cuộc sống của anh bên ngoài sân khấu.

Không chỉ tập trung vào hoạt động biểu diễn, Quang Lê còn duy trì sự kết nối với khán giả thông qua các nội dung giải trí trên nền tảng trực tuyến. Những cuộc trò chuyện, màn tương tác cùng đồng nghiệp như Thúy Nga thường thu hút sự quan tâm bởi sự hài hước và tính tự nhiên. Đây cũng là cách nam ca sĩ làm mới hình ảnh, giúp người hâm mộ theo dõi cuộc sống của anh thường xuyên hơn.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trái ngược với sự cởi mở khi chia sẻ chuyện công việc và các mối quan hệ đồng nghiệp, Quang Lê khá kín tiếng về đời sống tình cảm. Nam ca sĩ từng trải qua hôn nhân nhưng hiện không thường xuyên đề cập đến chuyện riêng tư trước truyền thông. Anh cũng ít chia sẻ về những dự định tình cảm trong tương lai, thay vào đó tập trung cho sự nghiệp và các hoạt động cá nhân.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ vui vẻ, gần gũi và thường xuyên mang đến tiếng cười cho khán giả. Bởi vậy, những màn đùa vui về chuyện kết hôn với Thúy Nga nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Dù chưa có chuyện tình cảm nào được xác nhận, sự ăn ý của hai nghệ sĩ vẫn là điều khiến công chúng thích thú mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau.

Quang Lê kín tiếng chuyện tình cảm.