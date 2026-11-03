Đặc vụ Kim dẫn đầu danh sách phim Hàn hay nhất 2026, vượt loạt đối thủ đình đám

Theo JoyNews24, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) được bình chọn là phim truyền hình hay nhất năm 2026 trong cuộc khảo sát thường niên của tờ báo này. Tác phẩm do So Ji Sub đóng chính nhận 35 phiếu từ 142 người tham gia, bỏ xa những đối thủ đáng chú ý như Teach You a Lesson, We Are All Trying Here và Doctor X.

Cuộc khảo sát được JoyNews24 thực hiện từ ngày 15 đến 21/10, nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập. Thành phần tham gia gồm nhân viên công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất phim, chương trình truyền hình và phóng viên giải trí. Kết quả phản ánh đánh giá của những người hoạt động trong ngành, thay vì một cuộc bỏ phiếu đại chúng.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động do So Ji Sub đóng chính được bình chọn là phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2026 theo khảo sát của JoyNews24.

Đứng đầu danh sách với 35 phiếu, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động được ghi nhận nhờ sự kết hợp giữa hành động, tình cảm gia đình và câu chuyện về những người đàn ông trung niên phải đối mặt với biến cố trong cuộc sống.

Chuyển thể từ webtoon Manager Kim, bộ phim xoay quanh Kim, một người cha đơn thân sống kín tiếng và làm việc tại ngân hàng. Ít ai biết rằng ông từng là đặc vụ tinh nhuệ, sở hữu những kỹ năng chiến đấu nguy hiểm. Khi con gái đột ngột mất tích, Kim buộc phải trở lại con đường cũ để giải cứu người thân.

So Ji Sub đảm nhận vai chính, bên cạnh Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho trong vai những người bạn có quá khứ đặc biệt. Bộ ba tạo nên nhiều màn phối hợp hành động, đồng thời mang đến những tình huống hài hước giúp câu chuyện bớt căng thẳng.

So Ji Sub gây ấn tượng với vai người cha đơn thân từng là đặc vụ, buộc phải tái xuất để giải cứu con gái mất tích.

Điểm đáng chú ý của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động nằm ở việc nhân vật chính không phải một người hùng trẻ tuổi. Ông là người cha đã trải qua nhiều năm sống bình thường, phải đối diện với trách nhiệm gia đình và những giới hạn của bản thân. Những trận chiến vì thế gắn với động cơ bảo vệ con gái thay vì đơn thuần phô diễn sức mạnh.

Phim phát sóng trên SBS từ ngày 26/6 đến 25/7 và nhanh chóng đạt thành tích ấn tượng. Theo Nielsen Korea, tỷ suất người xem toàn quốc vượt 20% ngay ở tập 4, đạt đỉnh 23,1% tại tập 8. Tập cuối khép lại với mức rating 23%, giúp tác phẩm trở thành miniseries có tỷ suất người xem cao nhất Hàn Quốc năm 2026.

Không chỉ thành công tại thị trường nội địa, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động còn dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong ba tuần liên tiếp.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động ghi nhận thành tích rating ấn tượng, đồng thời tạo sức hút trên nền tảng Netflix.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc dẫn từ Gallup Korea, bộ phim đạt tỷ lệ yêu thích 18,9%, mức cao nhất trong lịch sử khảo sát chương trình truyền hình yêu thích kể từ năm 2013. Thành tích này vượt qua những tác phẩm từng gây sốt như Cậu Út Nhà Tài Phiệt và Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo.

Thành công còn đi cùng sự ghi nhận dành cho dàn diễn viên. Tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17, So Ji Sub nhận Bằng khen của Tổng thống vì những đóng góp trong sự nghiệp. Hai bạn diễn Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho cũng được trao Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trở lại bảng bình chọn của JoyNews24, vị trí thứ hai thuộc về Teach You a Lesson với 14 phiếu. Loạt phim Netflix có sự góp mặt của Kim Mu Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Joo và P.O, khai thác những vấn đề tại môi trường giáo dục Hàn Quốc.

Teach You a Lesson đứng thứ hai trong cuộc bình chọn phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2026 của JoyNews24.

Chuyển thể từ webtoon cùng tên, tác phẩm theo chân những thanh tra được giao nhiệm vụ xử lý hành vi vượt giới hạn của học sinh, giáo viên và phụ huynh. Bộ phim gây chú ý nhờ những tình huống đối đầu trực diện, nhưng cũng tạo ra tranh luận về cách giải quyết các vấn đề giáo dục.

Đứng thứ ba với 13 phiếu là We Are All Trying Here của JTBC. Bộ phim do biên kịch Park Hae Young chấp bút, người từng thành công với My Mister và My Liberation Notes. Tác phẩm có sự tham gia của Koo Kyo Hwan, Go Youn Jung và Oh Jung Se, tập trung vào cảm giác thất bại, ghen tị và hành trình tìm kiếm giá trị bản thân.

We Are All Trying Here gây chú ý với câu chuyện tâm lý xã hội, giành vị trí thứ ba trong bảng bình chọn.

Vị trí thứ tư thuộc về Doctor X với 10 phiếu. Tác phẩm y khoa của SBS được chuyển thể từ loạt phim Nhật Bản nổi tiếng, xoay quanh nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng đối đầu những bất công trong bệnh viện. Dù chưa kết thúc phát sóng tại thời điểm khảo sát, bộ phim vẫn góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

Doctor X góp mặt trong top 4 phim truyền hình được giới chuyên môn Hàn Quốc đánh giá cao nhất năm 2026.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về The Ordinary Jackpot với 9 phiếu và Brave New World với 7 phiếu. Ba tác phẩm Four Hands, The Legend of Kitchen Soldier và 100 Days of Deception cùng nhận 6 phiếu, chia sẻ vị trí thứ bảy.

Đáng chú ý, The Art of Sarah và Scarecrow nhận 5 phiếu, trong khi Yumi's Cells 3 giành 4 phiếu. Những cái tên như Made in Korea và Reborn Rookie cũng xuất hiện trong danh sách bình chọn.

Với 35 phiếu bình chọn, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động bỏ xa các đối thủ, khẳng định sức hút của So Ji Sub trên màn ảnh nhỏ.

Kết quả năm nay cho thấy sự đa dạng của phim truyền hình Hàn Quốc, từ hành động, giáo dục, y khoa đến tâm lý xã hội. Tuy nhiên, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động vẫn tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ, nhờ thành tích người xem, sức hút của So Ji Sub và câu chuyện về tình cha con được thể hiện qua những màn hành động kịch tính.