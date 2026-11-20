Theo nguồn tin độc quyền của TMZngày 19/11, nữ ca sĩ Miley Cyrus và bạn trai Maxx Morando sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối tuần. Hôn lễ của cặp nghệ sĩ được tổ chức tại miền Nam California (Mỹ).

Hiện tại, mọi thông tin chi tiết về buổi lễ vẫn được giữ bí mật tuyệt đối. Đại diện truyền thông của Miley Cyrus và Maxx Morando cũng chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận từ Page Six.

Thông tin đám cưới được tiết lộ chỉ vài tháng sau khi bà Tish Cyrus - mẹ của giọng ca Flowers - vô tình làm dấy lên tin đồn cả hai đã bí mật kết hôn. Theo Daily Mail, tại lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi tháng 5, khi đang chụp ảnh cùng Miley và con gái út Brandi Cyrus, bà Tish buột miệng: "Chúng ta hãy mời anh chồng vào chụp cùng nào". Ngay sau đó, Maxx Morando (28 tuổi) bước vào khung hình và âu yếm hôn lên má Miley (33 tuổi).

Miley Cyrus sắp tổ chức lễ cưới với Maxx Morando. Ảnh: Shutterstock/GC.

Tháng trước, cựu ngôi sao Disney cũng gây chú ý khi trình diễn ca khúc mới mang tên Let’s Get Married tại nhà hát Hollywood Bowl.

Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando quen nhau qua một buổi hẹn hò giấu mặt. Cặp đôi âm thầm công khai tình cảm vào tháng 11/2021 bằng bức ảnh chụp chung tại một sự kiện của Gucci. Một tháng sau đó, cả hai thoải mái thể hiện cử chỉ thân mật tại sự kiện Miley’s New Year’s Eve Party ở Miami.

Đến tháng 12/2025, truyền thông xác nhận cặp đôi đã đính hôn sau khi Miley xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Avatar: Fire and Ash ở Los Angeles.

Chia sẻ trên chương trình Good Morning America thời điểm đó, nữ ca sĩ bày tỏ: "Bạn luôn muốn mơ những giấc mơ lớn nhất có thể và cần một người ở bên cạnh để luôn động viên rằng bạn sẽ làm được". Giọng ca Wrecking Ball cũng khẳng định suốt 4 năm gắn bó với Morando, cô đã có sự trưởng thành, thay đổi.

Trong quá khứ, Miley Cyrus từng trải qua mối tình lâu năm với tài tử Liam Hemsworth. Cặp sao tổ chức lễ cưới năm 2018 nhưng đổ vỡ vào giữa năm 2019, hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2020.