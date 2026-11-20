Tối 16/11, nhà đấu giá Sotheby's tổ chức liên tiếp hai phiên đấu giá nghệ thuật hậu chiến và đương đại tại New York (Mỹ), mở màn cho tuần đấu giá mùa thu tại thành phố này. Đầu tiên là Vision: The Extraordinary Collection of Theodore and Ruth Baum Evening Auction, giới thiệu 24 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của vợ chồng nhà sưu tập Theodore (Ted) và Ruth Baum. Tiếp nối là phiên The Now and Contemporary Evening Auction, quy tụ các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ hậu chiến và đương đại. Hai phiên đấu giá thu về tổng cộng 378,7 triệu USD, trong đó bộ sưu tập Baum đóng góp gần 110 triệu USD.

Tại phiên Vision, nổi bật nhất là bức Green Book of Barbara Guest (1960) (tạm dịch: Cuốn sách xanh của Barbara Guest) của nữ họa sĩ người Mỹ Joan Mitchell, một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái Biểu hiện trừu tượng thế hệ thứ hai. Đây là lần đầu tiên tác phẩm được đưa ra đấu giá, có mức giá ước tính 12-18 triệu USD, nhưng đạt mức giá chung cuộc 19,3 triệu USD. Gia đình Baum mua bức tranh với những mảng màu đan xen giàu năng lượng này từ nhà môi giới nghệ thuật Pháp - Mỹ Xavier Fourcade vào năm 1986, với giá chỉ 65.000 USD.

Năm 1983, gia đình Baum mua bức tranh Untitled (1967) (Vô đề) của họa sĩ Mark Rothko, một tên tuổi nổi bật của trường phái Biểu hiện trừu tượng, đánh dấu tác phẩm nghệ thuật đương đại đầu tiên trong bộ sưu tập của họ. Tác phẩm với những gam màu đỏ và cam rực rỡ được bán với giá 17,7 triệu USD, vượt mức ước tính ban đầu là 10-15 triệu USD. Theo Sotheby’s, màu đỏ giữ vị trí đặc biệt trong sáng tác của Rothko, cả về ý nghĩa biểu tượng lẫn giá trị thẩm mỹ. Bảng màu rực sáng của bức tranh mang đến góc nhìn về cách họa sĩ khai thác sắc độ trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Chuyển sang phiên The Now and Contemporary, bức tranh No. 3P.B. (1960) (tạm dịch: Số 3P.B.) của cố nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama, người vừa qua đời hồi tháng 8, được bán với giá 15,055 triệu USD, xác lập kỷ lục đấu giá mới cho nghệ sĩ. Tác phẩm được thực hiện bằng sơn dầu trên toan, có chữ ký của Kusama. Kỷ lục trước đó thuộc về bức Untitled (Nets) (1959), được bán với giá 10,5 triệu USD tại nhà đấu giá Phillips ở New York vào tháng 5/2022.

Phiên đấu giá The Now and Contemporary cũng giới thiệu nhóm tác phẩm thuộc bộ sưu tập của doanh nhân Richard Hedreen. Hai bức tranh có mức giá ước tính cao nhất gồm Water…Soft Banks and a Window (Untitled VIII) (1975) (tạm dịch: Nước… Những bờ sông mềm mại và ô cửa sổ (Vô đề VIII)) của họa sĩ người Mỹ gốc Hà Lan Willem de Kooning và Reflections on “Painter and Model” (1990) (tạm dịch: Những suy ngẫm về “Họa sĩ và người mẫu”) của gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật Pop Art Roy Lichtenstein. Cả hai đều được dự đoán đạt giá từ 20 đến 30 triệu USD. Tuy nhiên, tác phẩm của Lichtenstein bán được 24,7 triệu USD, cao hơn mức 20,3 triệu USD của bức tranh de Kooning.

Một tác phẩm khác của Kusama được giới thiệu tại phiên này là Infinity Nets (OZEH) (tạm dịch: Những tấm lưới vô tận (OZEH)), sáng tác năm 2011, được bán với giá 3,07 triệu USD. Tác phẩm là một trong những ví dụ tiêu biểu cho loạt tranh Infinity Nets của nữ nghệ sĩ. Trên nền toan đen, Kusama phủ lên bề mặt tranh một lớp sơn trắng dày, tạo thành những vòng tròn đan xen và họa tiết gợi liên tưởng đến vảy cá. Sau đó, bà cạo bớt một phần lớp sơn, để lộ nền vải đen với những chấm nhỏ li ti. Sự tương phản giữa hai lớp màu tạo nên nhịp điệu thị giác tinh tế, đồng thời làm nổi bật cấu trúc lặp lại đặc trưng trong thực hành hội họa của Kusama.

Phiên đấu giá còn ghi nhận kết quả đáng chú ý với bức tranh Candy Blue Night (tạm dịch: Đêm xanh kẹo ngọt) của họa sĩ và nhà điêu khắc người Nhật Bản Yoshitomo Nara, thực hiện bằng chất liệu acrylic trên toan năm 2001, đạt mức giá 5,732 triệu USD. Tác phẩm khắc họa hình tượng quen thuộc trong thế giới nhân vật mang phong cách dễ thương của họa sĩ: cô bé với đôi mắt sáng, đang ngậm một viên kẹo hình tròn và nhìn thẳng về phía người xem bằng đôi mắt xanh lục đầy thách thức. Qua những nhân vật giàu sức hút và chiều sâu tâm lý, Nara thể hiện mối quan tâm lâu dài đến ranh giới mong manh giữa sự ngây thơ của trẻ nhỏ, tâm lý tuổi mới lớn và cảm giác bất mãn ở người trưởng thành.

Tâm Đan