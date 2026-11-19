Ứng viên nặng ký nhất

HLV Hajime Moriyasu vừa kết thúc 8 năm dẫn dắt tuyển Nhật Bản, mở ra khả năng tìm kiếm thử thách mới. Nếu VFF không thể gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik, Moriyasu là cái tên đáng cân nhắc, dù khả năng đưa ông về Việt Nam vẫn là một dấu hỏi rất lớn. Lý do Moriyasu đang là nhà cầm quân đẳng cấp nhất châu Á.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik đang trở thành vấn đề đáng quan tâm khi hợp đồng của ông với bóng đá Việt Nam sắp đi đến thời điểm cần quyết định. Sau những thành công đã tạo ra, VFF chắc chắn muốn giữ nhà cầm quân người Hàn Quốc, nhưng chuyện gia hạn hợp đồng không phải lúc nào cũng nằm hoàn toàn trong quyết định của một phía. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, bóng đá Việt Nam sẽ phải tính đến phương án thay thế.

HLV Hajime Moriyasu có thể xem là phương án khả thi nhất nếu tuyển Việt Nam phải chia tay HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh ấy, Hajime Moriyasu là một cái tên có sức nặng. Nhà cầm quân 58 tuổi vừa khép lại nhiệm kỳ kéo dài 8 năm với tuyển Nhật Bản sau trận thua Paraguay 1-2 hôm 17/11. Theo Reuters, Moriyasu ban đầu dự kiến tiếp tục dẫn dắt Nhật Bản ở Asian Cup 2027, nhưng việc giải đấu được dời đến tháng 12/2027 khiến kế hoạch bàn giao thay đổi. Go Oiwa đã được lựa chọn kế nhiệm ông.

Moriyasu hiện không còn ràng buộc công việc ở đội tuyển Nhật Bản, vì thế về mặt thời điểm, ông trở thành một HLV có thể được các đội bóng hoặc đội tuyển khác tiếp cận. Nhưng việc ông sẵn sàng nhận một lời đề nghị từ Việt Nam hay không vẫn chưa có thông tin xác nhận.

Hồ sơ của Moriyasu thực sự tạo ra sự chú ý. Tại World Cup 2022, Nhật Bản đánh bại Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng đấu được đánh giá rất khó, trước khi dừng lại ở vòng 16 đội sau thất bại trước Croatia trên chấm luân lưu. Bốn năm sau, Nhật Bản tiếp tục thắng những đối thủ lớn trong giai đoạn chuẩn bị, lần đầu đánh bại Brazil và Anh, dù họ vẫn chưa thể vượt qua vòng knock-out World Cup.

Moriyasu có kinh nghiệm World Cup, từng đối đầu và đánh bại những đội bóng hàng đầu thế giới, đồng thời xây dựng một hệ thống bóng đá có tính kế thừa. Nếu VFF muốn nâng cấp đội tuyển bằng một HLV có tư duy và kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất châu Á, ông là lựa chọn nổi bật.

Dẫu vậy, danh tiếng và hồ sơ của Moriyasu cũng đồng nghĩa những yêu cầu về tài chính, đội ngũ trợ lý và định hướng công việc có thể không dễ đáp ứng. Việc ông vừa rời tuyển Nhật Bản không đồng nghĩa chắc chắn muốn nhận một công việc ở Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik vẫn là số một

Dù Hajime Moriyasu là phương án đáng cân nhắc, HLV Kim Sang Sik vẫn phải là lựa chọn số một của VFF. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chứng minh sự phù hợp với bóng đá Việt Nam bằng những thành công thực tế, thay vì chỉ nằm trên hồ sơ hay danh tiếng.

HLV Kim Sang Sik hiểu cầu thủ, nắm được đặc điểm bóng đá Đông Nam Á, tạo ra sự kết nối trong phòng thay đồ và xây dựng được niềm tin với các học trò. Quan trọng hơn, Kim Sang Sik đã tạo ra thành công, giúp các đội tuyển Việt Nam giành những danh hiệu, khơi dậy tinh thần chiến thắng và tạo nên sự gắn kết giữa đội tuyển với người hâm mộ. VFF không phải bắt đầu lại từ đầu nếu tiếp tục ký hợp đồng với ông, mà có thể kế thừa nền tảng đang được xây dựng để hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

HLV Kim Sang Sik cần được ký hợp đồng mới. Ảnh: Lê Phong

Cụ thể, HLV Kim Sang Sik đã giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 và AFF 2026. Ở U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Tuyển Việt Nam còn gây tiếng vang châu lục khi dự VCK Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng. Đây là giai đoạn thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam.

Trong bóng đá, tìm được một HLV phù hợp đã khó, tìm được người vừa tạo ra thành công, vừa hiểu rõ con người và môi trường bóng đá Việt Nam còn khó hơn. Vì vậy, giữ Kim Sang Sik vẫn nên là ưu tiên hàng đầu, trước khi VFF nghĩ đến bất kỳ phương án thay thế nào.

Tất cả cho thấy VFF phải ưu tiên giữ chân HLV Kim Sang Sik nếu hai bên tìm được tiếng nói chung. Trừ trường hợp cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt, Moriyasu mới là cái tên đáng để đặt lên bàn.