Mới đây, Ngọc Hà, bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý, chia sẻ đoạn clip ghi lại kỷ niệm trong chuyến đi Nhật Bản của hai vợ chồng. Kèm theo video, cô viết: “Nhớ mùa lá vàng bên Nhật quá”, khiến nhiều người chú ý đến hình ảnh nam nghệ sĩ ngồi xe lăn, được vợ đẩy đi dạo.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi khán giả từng biết đến hành trình sang Nhật Bản điều trị, phục hồi sức khỏe của NSND Công Lý sau biến cố đột quỵ vào tháng 7/2021. Thời điểm đó, cuộc sống của nam nghệ sĩ và gia đình có nhiều thay đổi. Ngọc Hà trở thành người trực tiếp đồng hành, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị cũng như những sinh hoạt thường ngày.

Công Lý và Ngọc Hà thời điểm sang Nhật Bản điều trị.

Sau biến cố, mỗi lần Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh của chồng đều nhận được sự quan tâm từ công chúng. Thay vì chỉ nhắc đến những khó khăn, cô thường lưu lại các khoảnh khắc đời thường, những chuyến đi và dấu hiệu tích cực trong quá trình phục hồi của nam nghệ sĩ. Đoạn clip tại Nhật Bản lần này cũng là một kỷ niệm như vậy, gợi lại quãng thời gian hai vợ chồng cùng trải qua nhiều thử thách.

Hiện tại, NSND Công Lý vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và duy trì những hoạt động phù hợp với thể trạng. Ngọc Hà cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống gia đình trên trang cá nhân. Cả hai kết hôn đầu năm 2021, sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Trong những lần chia sẻ trước đây, Ngọc Hà từng kể chồng có lúc muốn buông tay vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ, nhưng cô vẫn lựa chọn ở bên và tiếp tục đồng hành.

NSND Công Lý.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Công Lý vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ khán giả nhờ những vai diễn từng gắn bó với nhiều thế hệ. Nam nghệ sĩ có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Hình tượng Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm cũng là một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông.

Trên màn ảnh nhỏ, NSND Công Lý từng tham gia nhiều bộ phim như Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân và Dưới bóng cây hạnh phúc. Ông thường đảm nhận những nhân vật có màu sắc đời thường, khi hài hước, khi gai góc, qua đó cho thấy khả năng biến hóa trong diễn xuất. Ngoài truyền hình, nam nghệ sĩ còn góp mặt trong các phim điện ảnh như Vua bãi rác, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ.

Dù không hoạt động điện ảnh với tần suất dày đặc, NSND Công Lý vẫn có vị trí riêng trong lòng khán giả nhờ dấu ấn ở sân khấu và truyền hình. Sau biến cố sức khỏe, việc trở lại với các dự án nghệ thuật của ông được cân nhắc theo tình trạng phục hồi. Những hình ảnh mới do Ngọc Hà chia sẻ vì thế tiếp tục là thông tin được người hâm mộ quan tâm, trong khi khán giả vẫn mong chờ những chuyển biến tích cực hơn trong cuộc sống của nam nghệ sĩ.