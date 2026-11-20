Nguyễn Quỳnh Anh vừa bị Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức thu hồi danh hiệu hoa hậu sau hơn 1 tháng đăng quang. Động thái mới nhất của người đẹp sinh năm 1999 trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Cụ thể, Quỳnh Anh đã gỡ bỏ toàn bộ danh hiệu trên tài khoản Instagram cá nhân, bao gồm Miss Universe Vietnam 2026 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Động thái này diễn ra không lâu sau khi ban tổ chức đưa ra thông báo chính thức vào tối 18/11.

Quỳnh Anh gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu sau khi ban tổ chức Miss universe Vietnam 2026 thu hồi danh hiệu.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước diễn biến của vụ việc. Một số ý kiến cho rằng Quỳnh Anh đã trải qua hành trình đăng quang không trọn vẹn khi liên tiếp vướng tranh cãi, thậm chí chưa có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2026. Không ít người cũng bày tỏ tiếc nuối bởi người đẹp từng được đánh giá cao về ngoại hình, kinh nghiệm trình diễn và kỹ năng catwalk.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng việc gỡ bỏ danh hiệu là động thái dễ hiểu trong bối cảnh ban tổ chức đã chính thức đưa ra quyết định thu hồi. Một số ý kiến khác chờ đợi Quỳnh Anh lên tiếng để làm rõ quan điểm cũng như chia sẻ về những diễn biến vừa qua.

Hiện tại, Quỳnh Anh chưa lên tiếng sau khi bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, đến từ Hà Nội. Trước khi được biết đến rộng rãi tại các cuộc thi nhan sắc, cô từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tích lũy kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sàn diễn thời trang. Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng vóc dáng cân đối, người đẹp được đánh giá là gương mặt có lợi thế về ngoại hình và kỹ năng catwalk.

Năm 2024, Quỳnh Anh tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1. Sau hai năm, cô quyết định trở lại đấu trường nhan sắc này với mục tiêu chinh phục vị trí cao nhất. Nỗ lực của người đẹp được đền đáp khi cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng chưa kéo dài lâu thì những ồn ào liên quan đến đời tư và hoạt động nghệ thuật bắt đầu xuất hiện.

Không lâu sau khi Quỳnh Anh đăng quang, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện có sự tham gia của tân hoa hậu, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh cùng một số người khác.

Nội dung các đoạn tin nhắn khiến nhiều khán giả chú ý bởi những lời lẽ bị cho là thiếu thiện cảm khi nhắc đến đồng nghiệp. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo nên nhiều cuộc tranh luận về cách ứng xử của những người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Trước phản ứng từ dư luận, Quỳnh Anh đã lên tiếng xin lỗi, bày tỏ sự nhận lỗi trước những nội dung gây tranh cãi. Sau sự việc, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam áp dụng hình thức kỷ luật, cấm người đẹp tham gia các hoạt động biểu diễn trong thời hạn 6 tháng.

Không chỉ đối mặt với những tranh cãi về hình ảnh, Quỳnh Anh còn mất cơ hội tham gia Miss Universe 2026 trong bối cảnh cuộc thi quốc tế phát sinh những ồn ào liên quan đến bản quyền. Đây được xem là một trong những bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô sau khi đăng quang.

Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức thông báo quyết định thu hồi danh hiệu của Nguyễn Quỳnh Anh. Trong thông báo, đơn vị này cho biết: "Liên quan đến những sự việc phát sinh trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, sau quá trình xem xét các vấn đề liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 đối với Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026".