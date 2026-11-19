Clip các em nhỏ tặng quà nông sản cho thầy cô giáo khiến dân mạng xúc động.

Gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh học sinh mang những món quà dân dã đến tặng thầy cô. Không phải là bó hoa đắt tiền hay món quà được gói ghém cầu kỳ, các em mang đến lớp những sản vật quen thuộc từ gia đình, có khi là quả trứng gà, mớ rau mới hái, con vịt được bố mẹ chuẩn bị. Sự chân thành và nét hồn nhiên của học trò khi thể hiện tình cảm với thầy cô khiến người xem clip xúc động.

Trong một video đang được lan truyền mạnh, các em học sinh lần lượt mang quà đến tặng giáo viên. Ấn tượng nhất là cảnh một nam sinh khệ nệ mang lên chiếc xô đựng 100 quả trứng. Ở video khác, một nữ sinh ôm túi nylon đựng gạo tặng cô giáo mình yêu quý, hào hứng giới thiệu về món quà của mình.

Quả bí, quả đu đủ sắp chín, con gà được thắt nơ đặt trên lẵng trông như lẵng hoa, vài chú gà con vàng ươm đựng trong chai nhựa..., những món quà kiểu “nhà trồng được” có thể không lớn về giá trị vật chất, cũng chẳng có vẻ trang trọng, hào nhoáng nhưng đằng sau đó là sự chuẩn bị rất có tâm của gia đình và tình cảm của những đứa trẻ dành cho thầy cô.

Những bình luận trên mạng xã hội đều tràn đầy sự yêu mến và tình cảm ấm áp: “Tấm lòng của các cô cậu học trò cũng như phụ huynh cũng chân thật, mộc mạc và đáng quý như món quà cây nhà lá vườn kia; đó là kết quả những ngày tháng lao động của gia đình, dùng để tri ân người đem lại ánh sáng tri thức”; “Với những gia đình làm nông nghiệp, gà, vịt, trứng hay rau củ là những gì gần gũi nhất, món quà rất thiết thực và đáng yêu”.

“Các em còn nhỏ, có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng đã biết chọn những thứ mình có để dành tặng thầy cô. Một xô trứng thôi mà chứa đựng tình cảm rất đáng quý”; “Tôi xúc động nhất là hình ảnh những em nhỏ cặm cụi mang quà từ nhà đến lớp. Thầy cô chắc nhớ mãi món quà như vậy”; “Các em mang nông sản đến tặng cô với vẻ mặt rất tự hào và háo hức, vô cùng đáng yêu”....

Nhiều dân mạng khen ngợi những món quà nhỏ nhưng lại có ý nghĩa tri ân thật to lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Thiện bình luận: “Mỗi gia đình có điều kiện khác nhau, mỗi đứa trẻ có cách thể hiện tình cảm khác nhau nhưng đều gặp nhau ở sự chân thành. Không cần phải chạy theo những món quà đắt đỏ, chỉ cần các em biết nhớ đến thầy cô như vậy đã rất đáng trân trọng rồi”.

Như Quỳnh viết: “Những clip này khiến tôi nghĩ nhiều đến sự gắn bó giữa nhà trường và gia đình. Để có những món quà như vậy, chắc chắn phía sau các em còn có bố mẹ cùng lựa chọn, chuẩn bị. Có thể người lớn chỉ đơn giản muốn con mang chút quà đến chúc mừng cô giáo, nhưng với các con là bài học về sự quan tâm và biết ơn”.

Nhiều người nói về hạnh phúc của người làm nghề giáo khi được trao những món quà 20/11 như vậy. “Chắc hẳn khi nhận những món quà như vậy, điều khiến họ vui không phải là có thêm gạo, trứng hay rau củ, mà là biết học trò nhớ đến mình và muốn dành tặng những gì tốt nhất có thể. Nghề giáo đôi khi có nhiều áp lực, nhưng những khoảnh khắc giản dị như thế này có lẽ đủ để thầy cô cảm thấy công việc mình đang làm thật sự có ý nghĩa”, Hải Yến viết.

Như Phong bày tỏ: “Nghề giáo là nghề cho đi. Cái tình thể hiện trong món quà mộc mạc như quả bí, quả trứng hay túi gạo cũng như vẻ ngây thơ, háo hức, trân trọng của những đứa trẻ là điều quý giá mà họ nhận được trong sự nghiệp trồng người”.

Xem clip, rất nhiều cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm về Ngày Nhà giáo Việt Nam. “Tôi vẫn nhớ năm lớp 6, nhà không có điều kiện nên đến ngày 20/11 chỉ cũng chỉ mang trứng tặng cô chủ nhiệm. Hôm ấy tôi ngại lắm, cứ đứng ngoài cửa lớp chờ các bạn tặng quà xong mới dám đưa. Cô nhận rồi xoa đầu, bảo rằng cô rất vui vì tôi nhớ đến cô”, Mạnh Cường kể.

Trịnh Nghĩa viết: “Tôi từng có một cô giáo dạy Văn rất đặc biệt. Mỗi dịp 20/11, cô không bao giờ yêu cầu học sinh phải mua hoa hay quà. Cô chỉ muốn cả lớp viết một tấm thiệp, kể lại điều mình nhớ nhất trong những tiết học của cô. Năm ấy tôi viết rằng nhờ cô mà một đứa rất sợ môn Văn như tôi đã bắt đầu thích đọc sách và viết lách. Nhiều năm sau gặp lại, cô vẫn nhớ câu chuyện đó và hỏi tôi có còn viết văn không?”.