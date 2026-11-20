Chiều 19/11/2026, Suboi có mặt tại sự kiện Gallery & Listening Party giới thiệu album Vol.8 của Hồ Ngọc Hà, tổ chức tại Unios VietNam HCMC Experience Centre (TP.HCM). Sự xuất hiện của nữ rapper nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lần hiếm hoi cô tham dự một sự kiện giới thiệu album riêng của đàn chị.

Suboi có mặt tại sự kiện Gallery & Listening Party giới thiệu album Vol.8 của Hồ Ngọc Hà.

Tại buổi giao lưu, Suboi gửi lời chúc mừng Hồ Ngọc Hà với cột mốc trở lại bằng album phòng thu sau hơn 12 năm. Nữ rapper cũng bày tỏ sự hào hứng khi tiếp tục có cơ hội đồng hành cùng đàn chị trong không gian âm nhạc mới của Vol.8, với những màu sắc R&B và soul.

Đáng chú ý, màn kết hợp lần này đánh dấu cuộc hội ngộ âm nhạc sau 17 năm của hai nghệ sĩ. Trước đó, Hồ Ngọc Hà và Suboi từng tạo dấu ấn qua ca khúc Xin Hãy Thứ Tha (My Apology) và Girls' Night vào năm 2009. Đây là những sản phẩm gắn với một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai.

Suboi và Hồ Ngọc Hà nhiều năm về trước.

Việc tái hợp sau gần hai thập kỷ khiến màn kết hợp trong Vol.8 càng được khán giả mong đợi. Nếu Hồ Ngọc Hà ghi dấu ấn với phong cách trình diễn và những bản pop, R&B giàu cảm xúc, Suboi lại sở hữu màu sắc hip-hop cá tính cùng lối rap đặc trưng. Sự giao thoa giữa hai cá tính âm nhạc hứa hẹn mang đến một điểm nhấn khác biệt cho album.

Sự kiện lần này cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của Vbiz đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà như Trấn Thành, Thanh Hằng, Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh, Chi Pu và Hoa hậu Kỳ Duyên. Không khí buổi tiệc trở nên đặc biệt hơn khi nữ ca sĩ có dịp hội ngộ những người bạn, đồng nghiệp từng đồng hành trong các chặng đường nghệ thuật.

Album Vol.8 đánh dấu sự trở lại của Hồ Ngọc Hà với định dạng album phòng thu đánh số sau 12 năm kể từ Mối Tình Xưa (2014). Dự án khai thác các màu sắc R&B, soul và city pop, quy tụ nhiều cộng sự cùng những nghệ sĩ khách mời như Hà An Huy, Hà Anh Tuấn, Suboi và các giọng ca khác.

Trước thềm phát hành, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ cô không đặt nặng áp lực phải tạo ra một bản hit bằng mọi giá. Điều nữ ca sĩ quan tâm hơn là âm nhạc không trở nên cũ kỹ, lỗi thời và bản thân luôn có thể tìm kiếm những màu sắc mới trong hành trình làm nghề.

Sau 17 năm kể từ lần hợp tác đầu tiên, sự trở lại của Suboi bên cạnh Hồ Ngọc Hà vì thế không chỉ là một màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ mà còn là cuộc hội ngộ của những dấu ấn âm nhạc từng gắn bó với V-pop.