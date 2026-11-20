Mới đây, những hình ảnh từ một sự kiện giải trí lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thiện Thanh xuất hiện cùng bạn gái mới Mia Lê, cả hai ngồi cạnh nhau. Ở hàng ghế đối diện là Trúc Ly, người yêu cũ của nam TikToker.

Trúc Ly đến sự kiện một mình. Ảnh: PAYA

Trúc Ly đến sự kiện một mình, diện chiếc váy trắng bồng bềnh, lộng lẫy như váy cưới. Trong những khoảnh khắc được ghi lại, cô giữ thái độ điềm tĩnh, không chủ động giao lưu với cặp đôi phía đối diện. Nhiều cư dân mạng nhận xét ánh mắt Trúc Ly có phần trầm lặng mỗi khi hướng về phía người cũ, nhưng cũng có người khen cô xử lý tình huống khéo léo, giữ được hình ảnh chỉn chu dù đang là tâm điểm.

Trúc Ly (mặc váy trắng) ngồi lặng lẽ; trong khi phía bên đối diện, Mia Lê và tình mới Thiện Thanh ngồi cùng nhau. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: PAYA

Ở phía còn lại, Thiện Thanh bị nhiều người “soi” ra khoảnh khắc hướng ánh nhìn về phía Trúc Ly, trong khi Mia Lê tập trung vào điện thoại. Không ít người đùa rằng ban tổ chức đã xếp chỗ ngồi quá “định mệnh” khi đặt ba nhân vật của ồn ào gần đây đối diện nhau.

Thiện Thanh bị nhiều dân mạng “soi” ra khoảnh khắc hướng ánh nhìn về phía Trúc Ly. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: PAYA

Màn chạm mặt cũng khiến cư dân mạng so sánh phong cách của hai cô gái. Trúc Ly chọn hình ảnh lộng lẫy, nổi bật với váy trắng, còn Mia Lê theo phong cách [mô tả theo ảnh]. Mỗi người một vẻ, và mỗi bên đều nhận được những lời khen riêng từ người hâm mộ.

Trúc Ly và Thiện Thanh từng là cặp đôi được nhiều người theo dõi. Tháng 7/2024, cả hai từng chia sẻ với Saostar về chuyện tình của mình, khi ấy Trúc Ly trìu mến gọi Thiện Thanh là “chồng”. Sau hơn hai năm gắn bó, đầu năm 2026, cặp đôi xác nhận đường ai nấy đi với lý do hết duyên.

Trúc Ly và Thiện Thanh từng là một cặp đôi đẹp, tuy nhiên, họ đã đường ai nấy đi hồi đầu năm 2026.

Đầu tháng 11, Thiện Thanh công khai hẹn hò Mia Lê. Trúc Ly sau đó lên livestream khẳng định không ghen tuông, chỉ tập trung kinh doanh, nhưng không giấu được bức xúc với người cũ.

Phía Thiện Thanh và Mia Lê cũng livestream đáp trả, yêu cầu Trúc Ly đưa ra bằng chứng, đồng thời đưa ra một số cáo buộc nhắm vào phía cô. Đến nay, những cáo buộc qua lại giữa hai bên vẫn chưa được kiểm chứng.