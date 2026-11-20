Bruno Mars khiến người hâm mộ xúc động khi thông báo cha anh, ông Peter Hernandez, qua đời. Trong bài đăng trên mạng xã hội, nam ca sĩ không giấu được nỗi đau mất mát, đồng thời dành những lời tri ân sâu sắc đến người đã đặt nền móng cho tình yêu âm nhạc và cuộc đời mình.

Hôm thứ Năm, giọng ca Grenade chia sẻ trên Instagram bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc anh ôm cha trên giường bệnh. Kèm theo hình ảnh là lời tâm sự khiến nhiều người nghẹn ngào, khi Bruno Mars tiết lộ anh đã được ôm cha lần cuối vào tuần trước.

“Tuần trước tôi đã được ôm cha mình lần cuối”, nam ca sĩ viết. Anh nhắc lại những lần từng kể về cha với niềm tự hào, khẳng định ông là người dạy mình mọi điều, đặc biệt là âm nhạc, lĩnh vực đã đưa Bruno Mars trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Trong bài đăng, Bruno Mars cũng chia sẻ loạt hình ảnh đời thường của cha, như cách lưu giữ những ký ức thân thương về người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mình. Nam ca sĩ cho biết ông Peter Hernandez đã nuôi dạy sáu người con, gồm bốn chị gái, một anh trai và anh.

“Trong mắt tôi, ông là người cha tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi sẽ nhớ ông mỗi ngày cho đến khi chúng ta gặp lại nhau”, Bruno Mars viết. Anh khép lại lời tiễn biệt bằng câu nói giản dị nhưng đầy tình cảm: “Con yêu bố. Hãy hôn mẹ trên đó hộ con nhé”.

Lời nhắn cuối cùng cũng gợi lại nỗi mất mát mà Bruno Mars từng trải qua hơn một thập kỷ trước. Mẹ anh, bà Bernadette Hernandez, qua đời vào tháng 6/2013 ở tuổi 55 sau khi bị vỡ phình động mạch não đột ngột tại Honolulu, Hawaii. Giờ đây, khi cả cha lẫn mẹ đều đã rời xa, những lời nhắn gửi của nam ca sĩ khiến người hâm mộ cảm nhận rõ hơn nỗi trống vắng phía sau ánh hào quang sân khấu.

Dù đang trong giai đoạn hoạt động sôi nổi với chuyến lưu diễn toàn cầu quảng bá album The Romantic, Bruno Mars vẫn dành thời gian chia sẻ khoảnh khắc riêng tư này với công chúng. Đây là album solo đầu tiên của anh sau gần một thập kỷ, được phát hành vào tháng 2 năm nay. Chuyến lưu diễn mang tên The Romantic Tour đi qua nhiều khu vực, bao gồm Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Á, Australia và New Zealand.

Theo lịch trình, Bruno Mars dự kiến tiếp tục biểu diễn tại sân vận động GNP Seguros ở Mexico City vào ngày 3/12. Tuy nhiên, giữa những sân khấu rực sáng và sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, lời tiễn biệt cha cho thấy một khoảng lặng rất riêng của nam ca sĩ – nơi âm nhạc, gia đình và những ký ức thân thương trở thành điều quý giá hơn bao giờ hết.