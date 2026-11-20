Choi Woo Shik vốn được khán giả yêu mến nhờ hình ảnh gần gũi, thân thiện cùng lối diễn xuất tự nhiên. Từ thành công của Ký Sinh Trùng đến những bộ phim truyền hình được chú ý, nam diễn viên từng bước xây dựng vị trí trong làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, hình ảnh này bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sau một bài đăng liên quan đến cách ứng xử của anh trên máy bay.

Cụ thể, một tài khoản Threads tự nhận là tiếp viên hàng không kể lại trải nghiệm khi phục vụ Choi Woo Shik. Theo người này, sau khi tiến đến chào hỏi và hỏi nam diễn viên về lựa chọn suất ăn, họ bất ngờ nghe anh quay sang nói với quản lý ngồi bên cạnh: "Anh đang làm gì vậy? Họ đang nói chuyện với tôi đấy". Phản ứng được cho là khó chịu của nam diễn viên khiến người đăng bài cảm thấy bất ngờ.

Choi Woo Shik vướng tranh cãi vì bị tố có thái độ thiếu thân thiện trên máy bay. Ảnh: Fable Company

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ thất vọng, trong khi số khác cho rằng lời kể từ một phía chưa đủ để đánh giá cách ứng xử của nam diễn viên. Đặc biệt, tính xác thực của bài đăng cũng trở thành vấn đề được quan tâm.

Trước những tranh luận, công ty quản lý Fable Company lên tiếng phủ nhận cáo buộc, khẳng định thông tin lan truyền không đúng sự thật. Phía nam diễn viên cho biết đang thu thập bằng chứng và xem xét biện pháp pháp lý đối với những cá nhân phát tán nội dung sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự nghệ sĩ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Choi Woo Shik vướng tranh cãi trên mạng xã hội trong năm 2026. Trước đó, nam diễn viên từng bị một tài khoản cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc tại sự kiện thời trang ở Paris hồi tháng 6. Tuy nhiên, những hình ảnh anh vui vẻ ký tặng người hâm mộ da màu sau đó đã khiến câu chuyện xuất hiện thêm nhiều góc nhìn.

Ở thời điểm hiện tại, cáo buộc liên quan đến chuyến bay vẫn chưa được xác minh độc lập. Với phản hồi phủ nhận từ công ty quản lý, sự việc cần được nhìn nhận thận trọng thay vì xem lời kể trên mạng xã hội là sự thật đã được chứng minh. Vụ việc cũng cho thấy sức ảnh hưởng của những bài đăng cá nhân đối với hình ảnh nghệ sĩ trong thời đại mạng xã hội.