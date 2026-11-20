Hà An Huy và những người thầy chắp cánh giấc mơ âm nhạc

Trên hành trình trưởng thành của "Chiến tướng" Hà An Huy, thời gian học tập tại Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) là một dấu mốc đáng nhớ. Trong đó, PGS.TS.Trần Thị Ngọc Lan là người đã chắp cánh cho ước mơ âm nhạc của anh, còn giảng viên Phạm Đức Thành là người tạo cơ hội để An Huy tham gia cuộc thi Big Song Big Deal - sân chơi đầu tiên mở ra những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Sau khi trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023, Hà An Huy đã trở về trường để tri ân thầy cô và bạn bè. Anh từng chia sẻ những thành quả có được hôm nay là nhờ sự hỗ trợ của Khoa Âm nhạc ứng dụng và những người thầy đã tin tưởng, tạo điều kiện cho mình theo đuổi đam mê.

Đặc biệt, việc trở về biểu diễn tại trường sau khi đã trở thành một nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến cũng là dịp để nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến mái trường cũ.

Giọng ca của PGS.TS.Trần Thị Ngọc Lan khiến nhiều người xao xuyến. Nguồn: Thang Long University.

Không chỉ có thầy cô tại trường học, những người thầy đầu tiên của Hà An Huy còn chính là bà ngoại và mẹ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật chèo, nam ca sĩ sớm được tiếp xúc với âm nhạc dân gian qua những lần theo mẹ đến các buổi biểu diễn. Bà ngoại anh là NSƯT Thúy Mơ, mẹ là NSƯT Minh Phương - những nghệ sĩ đã dành nhiều năm gắn bó với sân khấu truyền thống. Từ nhỏ, Huy đã được nuôi dưỡng tình yêu ca hát trong môi trường ấy, học cách trân trọng nghề và tinh thần cống hiến của người nghệ sĩ. Dù lựa chọn theo đuổi âm nhạc hiện đại, anh vẫn mang theo những chất liệu chèo, ca trù và âm hưởng dân gian vào sáng tác.

Bà và mẹ của Hà An Huy cũng thường đồng hành cùng anh chàng trên chặng hành trình chinh phục ước mơ âm nhạc.

Hoàng Dũng và "cô giáo" Thu Phương hết lòng vì học trò

Hoàng Dũng từng gây ấn tượng tại Giọng hát Việt 2015 trong đội của huấn luyện viên Thu Phương. Nhắc về người thầy của mình trong một cuộc trò chuyện với VTV, nam ca sĩ dành nhiều lời tri ân trân trọng dành cho sự tận tâm của nữ ca sĩ. Anh chia sẻ, Thu Phương là người tình cảm, cứng rắn và công tư phân minh.

Sự tình cảm của Thu Phương thể hiện qua những lời hỏi han, quan tâm dành cho Hoàng Dũng và các thí sinh trong suốt thời gian sống xa nhà.

Điều khiến Hoàng Dũng khâm phục là cách cô yêu thương, chăm lo cho học trò nhưng vẫn nghiêm túc trong quá trình hướng dẫn chuyên môn. Dù không giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi, hành trình ở đội Thu Phương đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ, giúp nam ca sĩ có thêm trải nghiệm và tự tin theo đuổi con đường âm nhạc.

Hoàng Dũng từng chia sẻ, anh dành 7 năm để hoàn thiện bản thân rồi mới dám mời ca sĩ Thu Phương song ca tại Yêu Concert.

Đinh Mạnh Ninh và cô giáo được gọi bằng tiếng “U”

Một trong những câu chuyện cảm động nhất là mối quan hệ giữa Đinh Mạnh Ninh và giảng viên thanh nhạc Mai Thị Xuân Hương. Năm 18 tuổi, khi từ Bắc Giang lên Hà Nội thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, anh từng không đủ điểm trúng tuyển. Tuy nhiên, do khoa Thanh nhạc còn thiếu chỉ tiêu đầu vào, cô Xuân Hương đã lựa chọn anh cho suất bổ sung duy nhất.

Trong những năm tháng sinh viên khó khăn, cô còn âm thầm để bánh trái trong ngăn kéo cho cậu học trò ăn khi đói. Đặc biệt, khi Đinh Mạnh Ninh có cơ hội sang Mỹ tham gia một dự án âm nhạc nhưng gặp trở ngại về giấy tờ, cô tất tả giúp anh hoàn thành thủ tục kịp thời.

Từ một sinh viên có kết quả đầu vào không cao, anh vươn lên đứng thứ hai toàn khoa sau năm nhất và tốt nghiệp Thủ khoa với điểm tuyệt đối. Dịp 20/11/2023, nam ca sĩ dành một bài viết dài tri ân người cô mà anh thân thương gọi là "U Hương".

Với Đinh Mạnh Ninh và nhiều thế hệ nghệ sĩ từng được cô dìu dắt, "U Hương" thực sự là người mẹ thứ hai luôn dõi theo họ suốt nhiều thập kỷ làm nghề.

Nguyễn Văn Chung và ca khúc đầu tay dành tặng thầy cô

Với Anh Tài Nguyễn Văn Chung, tình cảm dành cho thầy cô được gửi gắm qua âm nhạc. Khi còn là sinh viên năm nhất, anh sáng tác ca khúc Người thầy năm xưa vào khoảng tháng 11/2001, lấy cảm hứng từ những ký ức về thầy cô từng dìu dắt mình. Đây cũng là một trong những sáng tác đầu tiên của nam nhạc sĩ và là ca khúc được ca sĩ Nguyên Vũ trình diễn trong chương trình Tri ân người khai sáng năm 2002.

Nhiều năm sau, mỗi dịp 20/11, anh vẫn nhận được thư từ các giáo viên xin phép sử dụng bài hát trong những chương trình tri ân tại trường. Một sáng tác bắt nguồn từ tình cảm cá nhân đã trở thành món quà tinh thần được nhiều thế hệ học trò và thầy cô đón nhận.