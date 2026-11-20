Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong, Kỳ Duyên nói Chị chị em em 3 là phim điện ảnh thứ hai cô tham gia. Với vai Thị Mầu, cô phải thể hiện nhiều chuyển biến tâm lý, từ những tổn thương trong quan hệ tình cảm đến trạng thái đặc biệt ở cuối phim.

Cô cho biết điều mình quan tâm là làm cho từng vai diễn trưởng thành hơn theo thời gian. Đó cũng là điều cô trăn trở khi nhận một dự án mới.

Kỳ Duyên cho biết cô muốn thể hiện Thị Mầu theo câu chuyện của bộ phim và cảm nhận riêng, thay vì bắt chước hình tượng quen thuộc trên sân khấu. Ảnh: Khoa Nam.

Không muốn bắt chước ai đóng Thị Mầu

Khi được hỏi về những phân đoạn chưa đạt như mong muốn, Kỳ Duyên thừa nhận sau khi xem lại phim, cô nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Trải nghiệm sống và thời gian tìm hiểu câu chuyện, nhân vật sẽ giúp diễn viên có thêm cách thể hiện.

Tuy nhiên, cô không thấy hối tiếc với vai diễn lần này. “Bởi vì nếu mình làm chưa tốt thì đạo diễn cũng sẽ không cho qua”, Kỳ Duyên nói.

Nhắc tới những cảnh phải thực hiện nhiều lần, cô kể phân đoạn Thị Mầu ngồi đánh cờ với Văn Tài. Điều khó là diễn tả sự tổn thương ở nhiều mức độ. Cô muốn người xem cảm nhận nỗi đau của nhân vật không chỉ đến từ một người đàn ông, mà còn từ những người có liên quan.

Để tìm được cách thể hiện phù hợp, Kỳ Duyên quay đi quay lại phân đoạn này nhiều lần, với sự hỗ trợ của đạo diễn và bạn diễn. Cô xem đó là kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm phim.

Kỳ Duyên thừa nhận từng lo bị khớp khi đối diễn với những đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm điện ảnh hơn mình. Ảnh: Khoa Nam.

Với phần kết của Thị Mầu, cô dành thời gian tìm hiểu trạng thái tâm lý và các biểu hiện của nhân vật. Kỳ Duyên cho rằng phải đi cùng nhân vật qua toàn bộ câu chuyện, hiểu những gì nhân vật trải qua mới có thể tiếp cận đoạn kết theo chủ ý đạo diễn.

Nói về sự khác biệt giữa Thị Mầu trong phim và hình tượng quen thuộc của sân khấu dân gian, Kỳ Duyên cho biết cô chủ động không bắt chước cách thể hiện của các nghệ sĩ đi trước.

Theo cô, những người từng thể hiện Thị Mầu trong kịch, chèo đã tạo nên dấu ấn lớn. Điều cô lựa chọn là xây dựng nhân vật theo câu chuyện của Chị chị em em 3 và cảm nhận riêng.

“Dù Duyên có bắt chước hay cố gắng làm giống thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng mọi người được”, cô chia sẻ.

Khi tự nhìn lại sự tiến bộ, Kỳ Duyên nói việc tự đánh giá có thể phiến diện. Cô cho biết sau buổi ra mắt phim, một số anh chị trong nghề nhận xét cô đã thể hiện rõ hơn những sắc thái cảm xúc so với phim đầu tiên. Cô cảm nhận sự thay đổi ở cách chuyển cảm xúc khi đối diễn với từng người.

Sau khi xem lại phim, Kỳ Duyên cho rằng mình có thể làm tốt hơn. Cô mong các vai diễn tiếp theo cho thấy sự trưởng thành trong nghề. Ảnh: Khoa Nam.

Xuất hiện lung linh trên phim nhưng vô cùng vất vả

Kỳ Duyên thừa nhận ban đầu chịu áp lực lớn vì ít kinh nghiệm điện ảnh hơn những bạn diễn như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Cô lo mình bị khớp, không phối hợp trôi chảy với mọi người.

Nhưng khi bước vào quá trình chuẩn bị và thực hiện, cô nhận ra một phần căng thẳng đến từ những suy nghĩ tự đặt ra. Việc nhập vai, trao đổi với đồng nghiệp giúp cô bớt lo lắng.

NSND Lê Khanh là người hỗ trợ Kỳ Duyên từ những bước đầu đến với điện ảnh. Trong giai đoạn tiền kỳ, nữ nghệ sĩ hướng dẫn cô tìm hiểu, đào sâu nhân vật. Ở Chị chị em em 3, hai người còn đóng vai mẹ con.

Khi được hỏi về giới hạn trong diễn xuất, Kỳ Duyên nói cô muốn khám phá đầy đủ các tầng cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên, việc thể hiện phải nằm trong sự kiểm soát của đạo diễn, phù hợp kịch bản và chủ ý của tác phẩm.

Theo Kỳ Duyên, diễn viên là nghề vất vả, không hào nhoáng như khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Khoa Nam.

Từ hình ảnh hoa hậu chuyển sang điện ảnh, cô cho biết điều cần xây dựng mỗi ngày là khả năng vượt qua thử thách của từng vai diễn. Với cô, vẻ ngoài chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng là sự trân trọng dành cho khán giả, còn quá trình làm phim đòi hỏi nhiều thay đổi trong sinh hoạt và cách sống.

“Mọi người nhìn hình ảnh các diễn viên xuất hiện trước công chúng rất lung linh, rất đẹp, nhưng thực sự diễn viên là một trong những nghề vô cùng vất vả”, Kỳ Duyên nói.

Thời gian quay phim có thể kéo dài từ một đến ba tháng tùy dự án. Suốt quá trình ấy, diễn viên phải tập trung vào cuộc đời nhân vật, thích nghi với những hoàn cảnh khác đời sống thường ngày. Cô coi đó là thử thách để xác định bản thân có thực sự muốn theo nghề.

Bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp, Kỳ Duyên còn có những cuộc trao đổi với Đoàn Thiên Ân. Cô cho biết hai phim điện ảnh mình tham gia đều ra mắt cùng thời điểm với phim của người bạn thân.

Cả hai động viên, xem phim và góp ý cho nhau. Tại buổi ra mắt Chị chị em em 3, Thiên Ân cũng đến xem, cùng Kỳ Duyên trao đổi về bộ phim. Cô trân trọng những nhận xét từ Thiên Ân khi vừa theo dõi với tư cách khán giả, vừa có trải nghiệm làm nghề.

Kỳ Duyên mong có thêm cơ hội với điện ảnh và được nhìn nhận nghiêm túc qua công việc. Điều cô muốn tiếp tục theo đuổi là sự trưởng thành trong từng vai diễn.