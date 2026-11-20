Mới đây, Nhan Phúc Vinh chia sẻ thông tin về dự án điện ảnh Viên Đạn Cuối Cùng, đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên. Theo hình ảnh được công bố, tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào đầu năm 2027, trở thành một trong những dự án đáng chú ý của điện ảnh Việt trong giai đoạn đầu năm tới.

Điểm gây chú ý trong lần hé lộ này là tạo hình hoàn toàn khác biệt của Nhan Phúc Vinh. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài sắc lạnh, đeo kính, gương mặt nghiêm nghị và cầm súng hướng thẳng về phía trước. Hình ảnh mang màu sắc hành động, trinh thám, gợi mở một nhân vật có nhiều bí mật và những tình huống căng thẳng.

Tạo hình của Nhan Phúc Vinh trong Viên Đạn Cuối Cùng.

Trong Viên Đạn Cuối Cùng, Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai nam chính Hoàng Xuân Vinh. Dù thông tin về tính cách, số phận và hành trình của nhân vật chưa được tiết lộ đầy đủ, tạo hình ban đầu đã phần nào cho thấy đây là vai diễn có màu sắc gai góc. Khán giả có thêm lý do chờ đợi cách nam diễn viên thể hiện nhân vật trên màn ảnh rộng.

Việc Nhan Phúc Vinh lựa chọn một dự án mang màu sắc hành động cũng tạo nên sự tò mò. Trước đó, anh được đông đảo khán giả biết đến qua những vai diễn truyền hình có chiều sâu tâm lý, thường gắn với hình ảnh nam tính, điềm đạm và có phần nội tâm. Vì vậy, vai Hoàng Xuân Vinh trong Viên Đạn Cuối Cùng có thể mở ra một màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của nam nghệ sĩ.

Nhan Phúc Vinh.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, quê Cần Thơ, từng được biết đến với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Tình yêu và tham vọng, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không? và Đừng nói khi yêu. Trong đó, những vai diễn có cá tính mạnh, vẻ ngoài cuốn hút giúp nam diễn viên xây dựng được lượng khán giả riêng.

Đặc biệt, Nhan Phúc Vinh từng nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong các dự án truyền hình có lượng người xem lớn. Anh cũng từng được trao giải Mai Vàng và giải Cánh Diều Vàng, cho thấy những nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật được ghi nhận. Sau nhiều năm làm nghề, nam diễn viên vẫn duy trì hình ảnh kín tiếng, tập trung vào công việc và hạn chế chia sẻ đời tư.

Với Viên Đạn Cuối Cùng, sự trở lại của Nhan Phúc Vinh trên màn ảnh rộng được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm khác biệt cho khán giả. Viên Đạn Cuối Cùng sẽ là dự án tiếp theo đánh dấu bước đi mới của Nhan Phúc Vinh. Khán giả hiện đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về bộ phim cũng như màn thể hiện của nam diễn viên trong vai diễn mới.