Mới đây, diễn viên Kim Hiền đăng tải bài viết thông báo nhận đơn bán yến trở lại trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, lần này cô kinh doanh độc lập, không còn hợp tác với đối tác trước đây. Nữ diễn viên đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người vẫn nhớ, hỏi thăm và dành sự tin tưởng cho mình trong suốt thời gian qua. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, bởi bên cạnh hoạt động nghệ thuật, việc kinh doanh cũng là một phần trong cuộc sống của cô sau khi sang Mỹ định cư.

Những năm gần đây, Kim Hiền chủ yếu sinh sống tại Mỹ và dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những khoảng thời gian chăm sóc nhà cửa, làm vườn. Cuộc sống ở nước ngoài của cô có nhiều thay đổi so với thời điểm còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi tại Việt Nam.

Diễn viên Kim Hiền trở lại kinh doanh yến sào tại Mỹ. Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện hôn nhân của Kim Hiền cũng từng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Andy Lê rồi sang Mỹ sinh sống. Cả hai có chung một con gái tên Yvona, bên cạnh con trai Sonic là con riêng của nữ diễn viên. Sau nhiều năm gắn bó, cuộc hôn nhân của cô đi đến kết thúc. Thông tin ly hôn được Kim Hiền xác nhận vào năm 2026, khép lại một chặng đường nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, Kim Hiền vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Sinh năm 1982, cô bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ và từng bước tạo dựng tên tuổi qua nhiều bộ phim ăn khách. Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu ấn với vai Út Ráng trong Hương Phù Sa, bên cạnh các tác phẩm như Dốc Tình, Mùi Ngò Gai, Ngũ Quái Sài Gòn và Gia Đình Phép Thuật.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình, Kim Hiền còn tham gia điện ảnh với bộ phim Thiên Mệnh Anh Hùng và Mỹ Nhân. Với vai diễn trong Mỹ Nhân, cô được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên.

Kim Hiền từng ghi dấu ấn với vai Út Ráng trong Hương Phù Sa. Ảnh: FBNV

Từ một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Kim Hiền hiện có cuộc sống tương đối kín tiếng tại Mỹ. Việc thông báo bán yến trở lại cho thấy cô đang tiếp tục xây dựng công việc riêng, bên cạnh trách nhiệm chăm sóc các con và những dự định cá nhân sau nhiều biến động.